







Депутаты Государственной думы России, в том числе от Волгоградской области, задекларировали свои доходы за 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте российского парламента.

- Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, - сообщил председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Отари Аршба.

Он пояснил, что парламентарии декларируют свои доходы в соответствии с Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Ежегодно не позднее 1 апреля они обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В случае, если в представленных декларациях они обнаружили ошибки или неточности, то исправить их можно до 1 мая, представив уточненные сведения в комиссию.

Напомним, что в 2023 году декларации депутатов Госдумы РФ в том виде, как они ранее публиковались, обнародоваться больше не будут. В феврале президент РФ подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

В Государственной думе РФ трудятся 9 депутатов, которые избирались от Волгоградской области . Из них семеро – единороссы, один представитель «Новых людей» и один от КПРФ.