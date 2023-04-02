Борьба с коррупцией

Сдали – и точка. Депутаты Госдумы РФ от Волгоградской области вовремя отчитались о доходах

Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
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02.04.2023 08:04



Депутаты Государственной думы России, в том числе от Волгоградской области, задекларировали свои доходы за 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте российского парламента.
- Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, - сообщил председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Отари Аршба.
Он пояснил, что парламентарии декларируют свои доходы в соответствии с Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Ежегодно не позднее 1 апреля они обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В случае, если в представленных декларациях они обнаружили ошибки или неточности, то исправить их можно до 1 мая, представив уточненные сведения в комиссию.
Напомним, что в 2023 году декларации депутатов Госдумы РФ в том виде, как они ранее публиковались, обнародоваться больше не будут. В феврале президент РФ подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. 
В Государственной думе РФ трудятся 9 депутатов, которые избирались от Волгоградской области. Из них семеро – единороссы, один представитель «Новых людей» и один от КПРФ.
Отметим, что в соответствии с принятыми измерениями, в обобщенном виде будут публиковать декларации и депутаты Волгоградской областной думы. В открытом доступе избиратели больше не увидят информации о капиталах, недвижимости и транспорте региональных парламентариев. 

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