



В Волгоградской области 17 марта вступил в силу закон, согласно которому депутаты Волгоградской областной думы засекретили свои декларации. Подписанный заместителем губернатора Евгением Харичкиным документ опубликован в открытом доступе. С этого момента, сообщает ИА «Высота 102», жители региона больше никогда не узнают о нажитых народными избранниками капиталах, земельных наделах и транспорте.

Новым законом внесены изменения в Закон Волгоградской области от 08 ноября 1994 г. № 12-ОД «О статусе депутата Волгоградской областной Думы». Так, в частности, в пункт 1 старого документа вносится подпункт, согласно которому прогулы заседаний на протяжении полугода будут грозить депутатам лишением мандата.

Пункт 2 в новом законе изложен следующим образом: «В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" депутаты Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязаны представить в комиссию Думы по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции (далее в настоящей главе также — комиссия) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном постановлением Волгоградской областной Думы. Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной деятельности, представляет указанные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата».

В пункт 3 внесен подпункт 3.1 следующего содержания: «В случае если депутат Думы обнаружил, что в представленных им сведениях доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в порядке, установленном настоящей статьей, уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Согласно обновленной статье 30.4, на официальном сайте облдумы с этого года будет размещаться лишь обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В этой информации «должны отсутствовать персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо, и данные, позволяющие — индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Напомним, что важный для себя закон депутаты Волгоградской областной думы приняли 14 марта практически единогласно. Одобрить документ отказались лишь несколько парламентариев от партии КПРФ.