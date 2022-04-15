Богатые и успешные: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о доходах









Единоросс Олег Савченко оказался самым состоятельным депутатом Госдумы РФ, который избирался от Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня декларации народных избранников, за 2021 год доход Олега Савченко составил 558,9 миллиона рублей. В его декларации указан земельный участок в 17330 кв.м. и дом на 1046 кв.м. в Италии, а также квартира в России площадью 71,3 кв.м. У депутата три автомобиля марки Mercedes-Benz: GLE 400 4MATIC, GL350 и S 400. Доходы его супруги скромные – 360,6 тысячи рублей. Она владеет 5 земельными участками, 4 жилыми домами, 4 квартирами, гаражом и автомобилем Toyota Land Cruiser.

Коммунист Николай Арефьев задекларировал 6 миллионов рублей за 2021 год. Его супруга указала в декларации 433 тысячи рублей.

Член партии «Единая Россия» Алексей Волоцков, который избрался в российский парламент впервые, отчитался о 3,4 миллиона рублей дохода. У депутата есть Volkswagen Touareg и две квартиры в индивидуальной собственности площадью 72,3 и 56,2 кв.м. А у супруги – земельный участок под индивидуальное строительство 1117 кв.м, жилой дом площадью 268,1 кв.м. и небольшая квартира. Доход жены депутата – всего 293 тысячи рублей.

Его коллега по партии – Андрей Гимбатов также впервые в Госдуме. Он задекларировал 2,6 миллиона рублей, Toyota Alphard и грузовой «МАЗ-500». Собственного жилья у народного избранника нет, все в безвозмездном пользовании или по договору найма на время депутатских полномочий. А супруга Андрея Гимбатова – очень состоятельная женщина. За 2021 год она задекларировала доход в размере 25 миллионов рублей. У нее в собственности 4 земельных участка, два жилых дома, квартира, здание лаборатории ультразвука, корпус, здание лабораторно-конструкторского корпуса, трансформаторная подстанция и моторное судно Motorizet Craft Regal 3260.

Виталий Лихачев, который до избрания в Госдуму был мэром Волгограда, отчитался о 4,6 миллиона рублей дохода. Он владеет нежилым домом и участком земли под садоводство. Его супруга в 2021 году заработала гораздо больше - 13,7 миллиона рублей. В ее собственности 4 земельных участка и квартира 127,2 кв.м. В общедолевой собственности у супруги депутата есть здание магазина, нежилое помещение и земля под объектом торговли.

Единоросс Евгений Москвичев избирался от Волгоградской области уже дважды. В 2021 году он указал в декларации 6,5 миллиона рублей дохода. У него в индивидуальной собственности земельный участок, жилой дом и квартира площадью 127 кв.м., прицеп и снегоход. Супруга зарабатывает наравне с мужем. В ее декларации - 5,2 миллиона рублей дохода, два земельных участка, жилой дом, гараж, баня и хозяйственный блок. Есть у четы Москвичевых и квартира в безвозмездном пользовании.

Депутат от Волгоградской области Николай Николаев отчитался о 5,7 миллиона рублей дохода. У него есть только квартира в безвозмездном пользовании. Дохода у его супруги нет, зато есть имущество – земельный участок, жилой дом, квартира и три нежилых строения.

Старожил Госдумы, депутат Владимир Плотников за 2021 год задекларировал 6,1 миллиона рублей, автомобиль Toyota Camry, земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж, гараж-бокс, баню, летнюю кухню, веранду и сарай в индивидуальной собственности. Доход его супруги составил 251,9 тысячи рублей.

Представитель «Новых людей» Сангаджи Тарбаев указал за прошлый год доход в размере 5,2 миллиона рублей. В его собственности квартира, нежилое помещение и два машиноместа. Супруга депутата задекларировала 2,3 миллиона рублей.



