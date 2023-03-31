Происшествия

На севере Волгограда сбили девушку на пешеходном переходе: видео

Происшествия 31.03.2023 10:07
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31.03.2023 10:07





В Тракторозаводском районе Волгограда легковой автомобиль сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в час пик напротив дома №38 по улице Ополченская.
По предварительной информации, 42-летний водитель Nissan Almera совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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