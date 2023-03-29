Спорт

«Спартак-Волгоград» вышел в финал первенства России по водному полу

Спорт 29.03.2023 20:57
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29.03.2023 20:57



В третьем полуфинальном матче чемпионата России  по водному поло, который прошёл сегодня, 29 марта, "Спартак-Волгоград"  дома обыграл астраханское "Динамо-СШОР" со счётом -  9:4. Победив в серии 2:1, наша  команда вышла в финал первенства страны.
 
Как сообщает ИА "Высота 102", решающая игра началась с атаки хозяев. Иван Васильев выиграл первый заплыв за мяч. Затем Василий Еськов  нанёс бросок, который угодил в штангу. Счёт во встрече на 3-й минуте в большинстве открыл спартаковец Константин Киселёв. Однако астраханские ватерполисты достаточно быстро сравняли. В результате нарушения правил со стороны Артёма Ашаева был назначен пенальти, который успешно реализовал игрок гостей. До конца периода зрители увидели ещё один гол "Динамо". На 7-й минуте оборона красно-белых позволила сопернику отличиться с близкого расстояния.  У "Спартака" был  шанс сравнять счёт до перерыва, когда они получили право на ещё одно численное преимущество, но оборона противников не позволила им это сделать.

После перерыва Иван Васильев начал атаку, в завершение которой  он же и нанёс бросок, оказавшийся заблокированным защитником астраханского клуба. А вот гости свой момент реализовали почти тут же . Отставание в два мяча заставило наставника волгоградцев Владимира Карабутова взять тайм-аут. И он принёс свои плоды. Спартаковцы организовали длинный розыгрыш, в финале которого Арслан Закиров с правого угла выполнил передачу в центр на Василия Еськова и тот, благодаря точному попаданию сумел сократить разрыв до минимума. За полторы минуты до окончания второго периода ватерполист "Динамо" попал в штангу. В свою очередь, красно-белые свой шанс не упустили и в самой концовке сравняли счёт. Результативный бросок выполнил Василий Нежинкский.
 
Третий отрезок поединка хозяева начали с очередной  атаки. Капитан команды Михаил Рудай мощно бросал с выгодной позиции, но вратарь астраханцев спас от пропущенного мяча.  Вскоре соперники обменялись голами. У "Спартака" отметился результативным действием Константин Киселёв, решившийся на  сильный бросок, несмотря на активное сопротивление со стороны динамовцев. Затем оба коллектива могли захватить лидерство в игре, проведя несколько неприятных комбинаций  друг для друга. Однако удачливее оказались красно-белые, которым удалось впервые выйти вперёд в таком напряжённом матче. Хет-трик оформил Константин Киселёв. Он вместе со своими одноклубниками воспользовался численным преимуществом своей команды. За 10 секунд до очередного перерыва гости имели хороший шанс сравнять, но с мощным выстрелом их игрока справился голкипер хозяев Пётр Федотов.

В начале четвёртого периода владение  досталось "Спартаку". Волгоградцы  же и организовали первую атаку в решающем отрезке противостояния. Степан Андрюков забил гол с дальнего расстояния, отправив мяч под перекладину. В середине периода он мог оформить дубль, но попал в каркас ворот. Динамовцы упустили последнюю возможность уйти от поражения в серии, когда получили право на исполнение пенальти. Динамовский ватерполист не сумел переиграть Федотова на этот раз и счёт остался прежним. Вскоре Арслан Закиров ассистировал на Владимира Нежинского, который сделал счёт 7:4.

После взятого тренером астраханцев тайм-аута гости всеми силами пошли вперёд. Это им не особо помогло. Поймавшие кураж спартаковцы при шумной поддержке своих трибун спокойно довели дело до итоговой победы. Константин Киселёв с пятиметрового броска и Михаил Рудай установили окончательный счёт в этой игре - 9:4 в пользу "Спартака". В итоге - заслуженный выход в финал чемпионата. Команда  Владимира Кабутова в ближайшее время сразится за звание лучшего клуба страны этого сезона с казанским "Кос-Синтезом".

Иван Тюгаев

Фото "Спартак-Волгоград"

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