Под Волгоградом задержан расстрелявший на кладбище памятники рецидивист

В Городищенском районе Волгоградской области полицейскими задержан 41-летний мужчина, который подозревается в стрельбе по памятникам на кладбище поселка Карповка. Сотрудниками ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело.

Известно, что 26 марта житель Городищенского района, оказавшись на кладбище в состоянии опьянения, без видимых на то причин повредил два надгробия на могилах. В частности, мужчина произвел по портретам на памятниках по одному выстрелу.

– В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по Городищенскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области установили личность и задержали подозреваемого, – сообщили в пресс-службе главка полиции 29 марта. – Уголовное дело расследуется и возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

На время расследования рецидивист помещен под подписку о невыезде.