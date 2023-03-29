В Волгоградской области в январе-феврале 2023 года острыми кишечными инфекциями переболели 1004 человека, или 250 жителей на 100 тысяч населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе выросло количество жителей, которым был поставлен диагноз бактериальная дизентерия и сальмонеллез – 5% против 1% от общего числа кишечных инфекций.

Также зафиксирован резкий рост острых кишечных инфекций, вызванных установленным бактериальным возбудителем – до 24% от общего числа заболеваний против нулевого показателя в 2022 году. А вот кишечных инфекций, вызванных неустановленным возбудителем, наоборот, стало меньше – 71% против 99%.

Гриппом в январе-феврале переболели 535 жителей Волгоградской области, 170 из них – дети. Коронавирус диагностировали у 2990 человек. А диагноз острой инфекции верхних дыхательных путей был поставлен 118003 жителям.