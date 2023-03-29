Здравоохранение

В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезом

Здравоохранение 29.03.2023 10:35
0
29.03.2023 10:35


В Волгоградской области в январе-феврале 2023 года острыми кишечными инфекциями переболели 1004 человека, или 250 жителей на 100 тысяч населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе выросло количество жителей, которым был поставлен диагноз бактериальная дизентерия и сальмонеллез – 5% против 1% от общего числа кишечных инфекций. 

Также зафиксирован резкий рост острых кишечных инфекций, вызванных установленным бактериальным возбудителем – до 24% от общего числа заболеваний против нулевого показателя в 2022 году. А вот кишечных инфекций, вызванных неустановленным возбудителем, наоборот, стало меньше – 71% против 99%. 

Гриппом в январе-феврале переболели 535 жителей Волгоградской области, 170 из них – дети. Коронавирус диагностировали у 2990 человек. А диагноз острой инфекции верхних дыхательных путей был поставлен 118003 жителям. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
28.03.2023 08:32
Здравоохранение 28.03.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2023 14:17
Здравоохранение 24.03.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2023 08:37
Здравоохранение 22.03.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2023 07:54
Здравоохранение 21.03.2023 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2023 08:04
Здравоохранение 14.03.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2023 14:03
Здравоохранение 13.03.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2023 19:23
Здравоохранение 07.03.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2023 10:30
Здравоохранение 06.03.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2023 07:51
Здравоохранение 28.02.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.02.2023 08:45
Здравоохранение 21.02.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.02.2023 09:40
Здравоохранение 20.02.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2023 14:16
Здравоохранение 19.02.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2023 19:41
Здравоохранение 17.02.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.02.2023 09:32
Здравоохранение 15.02.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 11:28
Здравоохранение 14.02.2023 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:27
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенкаСмотреть фотографии
12:57
«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дорогиСмотреть фотографии
12:49
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентовСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажекСмотреть фотографии
12:22
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою матьСмотреть фотографии
12:21
Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочкуСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топоромСмотреть фотографии
11:50
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории ВолгоградаСмотреть фотографии
11:11
Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцевСмотреть фотографии
11:08
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:07
ГУ МВД озвучило обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Чернышковском районеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезомСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайнСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетямиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде закупят книги про Сталинград на 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:17
МегаФон ускорил интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 мартаСмотреть фотографии
09:00
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики БеларусьСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области сыграли свадьбы 81-летний жених и 74-летняя невестаСмотреть фотографии
21:30
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил Волгоград: итоги визитаСмотреть фотографии
21:20
Обидное поражение: волгоградские гандболистки минимально уступили «Кубани» - 26:27Смотреть фотографии
20:19
Волгоградцам объяснили, куда девать сухие ветки с дачных участковСмотреть фотографии
19:32
Как меньше платить по УНС и патенту научили 1350 волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде судьбу «смотрящего» за регионом Юношева решат присяжныеСмотреть фотографии
17:16
Суд обязал РЖД построить тоннель или мост для 2 тысяч жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградскую область пытались завезти зараженный сельдерей из ИранаСмотреть фотографии
16:46
Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионеСмотреть фотографии
16:16
«Прочесали уже 50 км»: в Котово продолжаются поиски пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
16:15
В поселке Веселая Балка Волгограда и на ул. Марийской снесут аварийные домаСмотреть фотографии
16:08
Общественники в плотном графике обсуждают с волгоградцами возвращение в СталинградСмотреть фотографии
 