В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургон









Полицейские установили, кто несколько дней назад угнал в Волгограде у предпринимательницы «Газель» с товаром.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, заявление в полицию от 23-летней хозяйки фургона поступило еще 17 марта. Она сообщила, что неизвестные угнали «Газель», которая была припаркована рядом с ее домом в Дзержинском районе. Внутри автомобиля находилось 500 пар обуви, 60 искусственных шуб и различная одежда.













Вскоре автомобиль с товаром нашли брошенным на берегу Волги в Краснослободске.

Полицейские установили, что к угону причастны двое подростков 16 и 17 лет. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодые люди покатались на угнанной «Газели» по Волгограду, а потом устремились в Среднеахтубинский район. Здесь они заехали на берег реки и увязли в песке. Бросив машину, они направились в ближайший населенный пункт, где угнали Daewoo Nexia, чтобы вернуться в Волгоград.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



