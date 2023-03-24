В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургон

Расследования 24.03.2023 20:25
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24.03.2023 20:25
Полицейские установили, кто несколько дней назад угнал в Волгограде у предпринимательницы «Газель» с товаром.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, заявление в полицию от 23-летней хозяйки фургона поступило еще 17 марта. Она сообщила, что неизвестные угнали «Газель», которая была припаркована рядом с ее домом в Дзержинском районе. Внутри автомобиля находилось 500 пар обуви, 60 искусственных шуб и различная одежда.
Вскоре автомобиль с товаром нашли брошенным на берегу Волги в Краснослободске.
Полицейские установили, что к угону причастны двое подростков 16 и 17 лет. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодые люди покатались на угнанной «Газели» по Волгограду, а потом устремились в Среднеахтубинский район. Здесь они заехали на берег реки и увязли в песке. Бросив машину, они направились в ближайший населенный пункт, где угнали Daewoo Nexia, чтобы вернуться в Волгоград.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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