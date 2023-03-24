Расследования

В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургон

Расследования 24.03.2023 20:25
0
24.03.2023 20:25



Полицейские установили, кто несколько дней назад угнал в Волгограде у предпринимательницы «Газель» с товаром.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, заявление в полицию от 23-летней хозяйки фургона поступило еще 17 марта. Она сообщила, что неизвестные угнали «Газель», которая была припаркована рядом с ее домом в Дзержинском районе. Внутри автомобиля находилось 500 пар обуви, 60 искусственных шуб и различная одежда.



Вскоре автомобиль с товаром нашли брошенным на берегу Волги в Краснослободске.
Полицейские установили, что к угону причастны двое подростков 16 и 17 лет. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодые люди покатались на угнанной «Газели» по Волгограду, а потом устремились в Среднеахтубинский район. Здесь они заехали на берег реки и увязли в песке. Бросив машину, они направились в ближайший населенный пункт, где угнали Daewoo Nexia, чтобы вернуться в Волгоград.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.03.2023 17:00
Расследования 24.03.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 15:18
Расследования 24.03.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 10:02
Расследования 24.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 06:21
Расследования 24.03.2023 06:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:53
Расследования 23.03.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:45
Расследования 23.03.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:15
Расследования 23.03.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 12:02
Расследования 23.03.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 11:08
Расследования 23.03.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 10:37
Расследования 23.03.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 10:08
Расследования 23.03.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 16:28
Расследования 22.03.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 15:35
Расследования 22.03.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 13:53
Расследования 22.03.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 11:56
Расследования 22.03.2023 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:58
Руководителям районов предложили ходить на работу пешком: горожане выслушали отчет главы ВолгоградаСмотреть фотографии
21:15
Головные боли и бессонница: магнитная буря испытывает метеозависимых в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургонСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде движение через переезд по улице Ангарской закроют до 2 апреляСмотреть фотографии
17:54
Клещи покусали троих взрослых и ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Во-первых, это весело: в ЦПКиО Волгограда испытали «Ниагару»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Волгоградца осудили за уклонение от призываСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде новый коллектор в пойме Царицы готовят к запускуСмотреть фотографии
16:23
Владелец французского Leroy Merlin объявил о продаже магазинов в РоссииСмотреть фотографии
15:53
В Волжском воспламенилась пассажирская «Газель»Смотреть фотографии
15:18
Житель Волгоградской области Сергей Мартын погиб на УкраинеСмотреть фотографии
15:17
Мошенники заманивают волгоградцев предложениями о зарплате до 25 тысяч в деньСмотреть фотографии
14:52
Волгоградец решил, что Kia важнее детей, и заплатил алиментыСмотреть фотографии
14:51
Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за неисправностиСмотреть фотографии
14:17
Слабеют на глазах: инфекционист объяснила, как избежать тяжелых последствий ротавируса у детейСмотреть фотографии
14:06
«Час Земли» обойдет Волгоград стороной из-за организатора-иноагентаСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области стартовала акция билайна: комплект из Xiaomi и аксессуаров с выгодойСмотреть фотографии
13:03
В феврале индекс деловой активности МСБ вышел в зону уверенного ростаСмотреть фотографии
12:57
Волгоградка пять раз воткнула нож в спину и грудь сожителяСмотреть фотографии
12:29
В Волжском чиновники подожгли камыш в районе очистных сооруженийСмотреть фотографии
12:10
Отвечайте, как есть: Минтранс РФ просит волгоградцев оценить качество транспортного обслуживанияСмотреть фотографии
12:01
«О нем мало кто знает»: в Волгограде на торце дома появится портрет Героя Советского Союза Ивана БазароваСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом автослесарь угнал Ford Focus клиенткиСмотреть фотографии
11:03
Имена двух участников СВО увековечили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области женщину осудят за гибель двух человек из-за ее зажигалкиСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:39
«Росгосстрах» признан легендарным брендом РоссииСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголемСмотреть фотографии
08:33
РПН отчитался о визитах вежливости в школы и детсады Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:30
Долги по зарплате в Волгоградской области выросли до 11,8 миллиона рублейСмотреть фотографии
 