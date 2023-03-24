Руководителям районов предложили ходить на работу пешком: горожане выслушали отчет главы Волгограда

Глава Волгограда Владимир Марченко 24 марта отчитался о работе на благо города в 2022 году. Мероприятие прошло в Городском детско-юношеском центре и собрало полный зрительный зал. Как подчеркнул сам мэр, он не преследовал цели «произносить бравурных речей», но в целом вышло именно так. Резюмируя встречу Марченко с волгоградцами, Почетный гражданин города-героя Юрий Староватых сравнил Волгоград с женщиной и сказал: «Чулки натянули, осталось подвязки».





В концертном зале ГДЮЦа вечером пятницы присутствовало около трехсот человек. Первые два ряда, разумеется, занимали городские чиновники, а также депутаты обеих мастей. Отметились на мероприятии и представители Госдумы – известный своей активностью в зоне СВО Андрей Гимбатов и его коллега Алексей Волоцков. По правую руку мэра Марченко в первом ряду разместился спикер городской думы Владлен Колесников, по левую – глава городского Совета ветеранов Александр Струков.

На почетных местах перед сценой также расположились прокурор города Петр Треглазов и начальник УМВД по Волгограду, полковник полиции Дмитрий Возжаев. Заместителям Владимира Марченко отвели места во втором ряду, а главам районов Волгограда отчего-то – на самом верху. Чтобы услышать их ответы на вопросы мэра Марченко, собравшимся приходилось оглядываться назад.





Возвращаясь к теме собрания, отметим, что отчет главы города перед волгоградцами занял не более 40 минут. И вот основные тезисы-цитаты Владимира Марченко:

– Бюджет: «Первоначально бюджет на 2022 год был утвержден на уровне 23,4 млрд. рублей, в том числе собственные доходы планировались в пределах 7,8 млрд. рублей, средства вышестоящих бюджетов на уровне 15,6 млрд. рублей. В течение года – сложного с точки зрения перестройки экономики и бизнеса Волгограда на санкционные ограничения и новые логистические цепочки – команда администрации провела мероприятия по пополнению доходной части бюджета. Мы защищали важные проекты. Ключевые проекты стояли на особом контроле и получили поддержку губернатора. В результате завершение финансового года стало успешным для многих отраслей городского хозяйства. Бюджет впервые приблизился к 33 млрд. рублей,. Собственные доходы составили 8 млрд. рублей. Это безусловно свидетельствует о плановом развитии всех отраслей бюджетного сектора города».

– Дороги: «В 2022 году отремонтировано более 80 дорог протяженностью свыше 65 километров. Отдельное внимание уделяется вопросу восстановления тротуаров – в 2022 году отремонтировано более 40 километров. При ремонте внутридворовых проездов уложено порядка 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия с применением асфальтобетона повторного использования. Всего в 2022 году общая площадь нового асфальтобетона на дорогах, тротуарах и внутридворовых проездах составила более 800 тысяч квадратных метров, что говорит об увеличенных объемах в сравнении с предыдущими годами».

– Общественный транспорт: «У жителей Волгограда большой запрос на обновление общественного транспорта. Автобусы, закупленные в 2017 году, фактически выработали свой ресурс. Поэтому в 2022 году мы закупили 56 троллейбусов с автономным ходом. Сегодня они соединяют поселок ГЭС с Советским районом и Жилгородок со Спартановкой. В наступившем году мы уже провели аукционы еще по 54 таким троллейбусам. В планах до конца этого года купить порядка 200 экологичных газомоторных автобусов. В том числе три сочлененных автобуса. Это такой аналог советских «гармошек».





– Образование: «В 2022 году в Волгограде открыла двери школа-тысячник в Красноармейском районе. 1 сентября 2023 года тысячу учеников примет новая школа в Ворошиловском районе. Одновременно идут работы по строительству еще двух школ в Дзержинском районе – на 1000 и 1280 мест. В Тракторозаводском идет работа сразу и над школой на 800 мест и над еще одним детским садом для 140 детей. Все образовательные учреждения обязательно будут с комплексом спортивных площадок, что очень важно».

– Наведение порядка во дворах: «В 2022 году стартовала утвержденная губернатором программа, предусматривающая приведение в порядок 180 дворов за 3 года. За первый год в Волгограде были отремонтированы 45 дворов во всех районах. В 2023 году планируем привести в порядок аналогичное количество дворов».

– Борьба со свалками: «В 2022 году в Волгограде ликвидировано 112 свалок объемом почти 17 тысяч кубометров. Еще свыше двух тысяч кубометров мусора вывезено из городских лесничеств. В 2023 году запланировано убрать свалки объемом еще более 12 тысяч кубометров. Но вопрос не всегда стоит в уборке. К сожалению, на приведенных в порядок территориях очень быстро вновь образуются стихийные свалки. И мы снова зачищаем те же территории. И этот процесс будет бесконечным пока мы с вами сами не захотим жить в чистоте. Наверное, приходит пора менять тактику постоянных уговоров на применение штрафных санкций, в том числе с использованием средств фото- видеофиксации нарушений».

– Аварийное жилье: «В 2022 году из аварийного жилья переселены 1 146 волгоградцев, аварийный жилой фонд сократился более чем на 15 тысяч квадратных метров. В этом году запланировано переселение еще 2762 человек из аварийного жилья общей площадью 41 тысяча квадратных метров».

– ЖКХ: «Коммунальная инфраструктура нуждается в масштабном обновлении. И часть работ уже проведена в рамках муниципально-частного партнерства, но тот уровень надежности, который мы ставим перед собой как конечную цель, требует дальнейшей работы. Сегодня в Волгограде строятся новая котельная взамен выведенной из эксплуатации в Краснооктябрьсом районе, котельная ТДиН в центре, системы водоснабжения и водоотведения поселке Солнечный».





– Озеленение: «В 2022 году в Волгограде высажено более 25 тысяч зеленых насаждений. Аналогичные планы и на текущий год».

– Благоустройство: «В 2022 году в Волгограде было благоустроено 19 парков и скверов, в планах на 2023 год – еще 11».

– Планы на будущее: «В 2022 году стартовала работа по формированию 10-летней комплексной программы развития Волгограда. Она предусматривает поэтапное развитие города и волгоградской агломерации по всем ключевым направлениям. Волгоград планируется развивать как промышленный и экономический центр юга России, транспортно-логистический центр, город с комфортной городской средой и развитой и надежной коммунальной инфраструктурой, город с развитой социальной инфраструктурой, один из российских и мировых туристических центров, город с современной системой здравоохранения, центр экспорта современных медицинских услуг, как международный образовательный центр, как город, открытый для новой экономики, создающий широкие возможности для молодежи. Комплексный план развития города будет формироваться до конца 2023 года».





– Я постарался охватить основные направления проводимой в городе работы, многое еще осталось за кадром. Но я не хочу, чтобы моя речь сегодня звучала бравурно, – подытожил свое выступление Владимир Марченко. – Проблемы есть, и их очень много. Но надо стараться жить по деньгам. Проще простого залезть в кредиты и думать, что придут следующие и отдадут эти деньги. Нет. Нужно работать и делать все так, чтобы это выглядело достойно.









Что касается вопросов зала Владимиру Марченко, то здесь, на наш взгляд, обошлось без острых тем. Публика, приглашенная в ГДЮЦ, интересовалась освещением в отдаленных городских поселках, спортивными площадками и строительством центра Wildberries.

Из наболевшего, что озвучили волгоградцы, – автомобильные пробки на юге города. Глава Волгограда заверил, что к 2024 году (после реконструкции и строительства путепроводов) проблема Красноармейского района разрешится сама собой.

– Нужно потерпеть порядка двух лет, – посоветовал Владимир Марченко жителям.

Еще одна проблема, озвученная волгоградцами: состояние бывшего кинотеатра «Юбилейный». Будет ли она когда-нибудь решена? – поинтересовались горожане.

– Первое – надо спросить жителей, зачем они там сделали туалет, – отметил Владимир Марченко и напомнил, что «Юбилейный» является объектом культурного наследия, а также о том, что к зданию уже присматривались инвесторы, но оценив ситуацию, предпочли устраниться. Далее глава Волгограда переадресовал вопрос руководителю района Роману Сучкову.

– Мы буквально сегодня провели там субботник, – ответил чиновник, чем спровоцировал гомерический смех зала.

В ответ на это Марченко предложил Сучкову обдумать проблему «Юбилейного», подготовить предложения и озвучить их на встрече через месяц – 25 апреля.





Подытожил пятничный вечер в ГДЮЦе Юрий Староватых. Для этого он занял место Владимира Марченко на сцене за кафедрой и начал свое выступление с вопросов русофобии и геополитики, припомнив слова Отто фон Бисмарка: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Сорвав аплодисменты, почетный гражданин города-героя сказал: «Я предлагаю принять отчет главы города о работе администрации за 2022 год и признать ее выполненной на хорошем уровне<...> Нам [волгоградцам] надо заканчивать с нытьем и сопротивлением новациям. В городе много делается и сделано. Когда-то я сравнил город с барышней со спущенными чулками. Это было справедливо. Все те временщики, которые приходили на руководящие посты, они не чувствовали себя ответственными за благоденствие нашего города и нашего народа. Так вот хочу сказать, что на сегодня мы чулки подтянули. Но остались подвязки. Надо уже с этим бороться».

Бурные овации Староватых сорвал замечанием, что волгоградцы не знают в лицо глав районов, и посоветовал последним ходить на работу пешком и хотя бы раз в месяц встречаться с населением.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»