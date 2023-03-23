Спорт

Будет жарко: «Ротор» сыграет важный матч с лидером первенства на Волгоград Арене 25 марта

Спорт 23.03.2023 22:01
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23.03.2023 22:01


Волгоградский "Ротор" в 21-ом туре первенства второй лиги в субботу, 25 марта, проведёт встречу c единоличным лидером чемпионата -  новороссийским "Черноморцем" на домашней арене. Как сообщает ИА "Высота 102", этот матч вызывает повышенный интерес у болельщиков. Многие поклонники и эксперты считают, что победа в поединке с таким сильным и серьёзным соперником может скрасить очень тяжёлый и неоднозначный сезон для команды  Алексея Стукалова. На данный момент  идущий первым в турнирной таблице "Черноморец" заработал 51 балл. А волгоградцы занимают третью позицию, имея в своём активе 40 очков. До конца первой части первенства клубам осталось провести шесть встреч.  После чего первая шестёрка лидеров разыграет единственную путёвку в первую лигу.
 
В прошлом туре оба коллектива синхронно выиграли  у  своих противников с одинаковым счётом. Сине-голубые в присутствии 7361 зрителя на Волгоград Арене одолели махачкалинский "Легион" со счётом 2:0. В каждом из таймов отличились Сергей Обивалин и капитан Сергей Зуйков с пенальти.  А новороссийцы переиграли "Спартак" из Нальчика.

В первом круге "Ротор" сыграл в нулевую ничью с "Черноморцем" на выезде. С тех пор ближайшие оппоненты волгоградцев провели 14 официальных игр, в которых одержали 13 побед при одном лишь поражении.

Отметим, что по ходу этого сезона в клубе из Новороссийска произошла смена тренера. Вместо многолетнего наставника Эдуарда Саркисова коллектив с берегов Черного моря возглавил молодой специалист Константин Зырянов. Будучи футболистом,  он выиграл немало трофеев с питерским "Зенитом", в том числе -  европейский Кубок и Суперкубок УЕФА, а также со сборной России дошел до полуфинала Чемпионата Европы и завоевал бронзовые медали турнира.   
 
"Ротору" в ближайшей игре могут помочь Илья Сафронов и Данил Пелих, которые пропускали матч с "Легионом" из-за дисквалификации. Продолжает восстанавливаться от травмы экс-футболист "Черноморца" Ризван Ахмедханов. А за новороссийцев выступает бывший защитник сине-голубых Виктор Гараев.

Капитан волгоградского коллектива Сергей Зуйков в интервью пресс-службе клуба отметил, что "Черноморец" является для них принципиальным соперником. И, несмотря на солидный отрыв их ближайших противников, "Ротор" постарается на радость публике показать атакующий футбол и одержать победу. Интрига предстоящего поединка, теплая погода, а в субботу обещают до +20 градусов, может привлечь большую аудиторию поклонников.
 
Матч "Ротор"- "Черноморец" состоится 25 марта в 17:00.  Стоимость билетов на этот поединок неизменна - от 50 до 300 рублей. 

Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com

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