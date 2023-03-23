Будет жарко: «Ротор» сыграет важный матч с лидером первенства на Волгоград Арене 25 марта





Волгоградский "Ротор" в 21-ом туре первенства второй лиги в субботу, 25 марта, проведёт встречу c единоличным лидером чемпионата - новороссийским "Черноморцем" на домашней арене. Как сообщает ИА "Высота 102", этот матч вызывает повышенный интерес у болельщиков. Многие поклонники и эксперты считают, что победа в поединке с таким сильным и серьёзным соперником может скрасить очень тяжёлый и неоднозначный сезон для команды Алексея Стукалова. На данный момент идущий первым в турнирной таблице "Черноморец" заработал 51 балл. А волгоградцы занимают третью позицию, имея в своём активе 40 очков. До конца первой части первенства клубам осталось провести шесть встреч. После чего первая шестёрка лидеров разыграет единственную путёвку в первую лигу.





В первом круге "Ротор" сыграл в нулевую ничью с "Черноморцем" на выезде. С тех пор ближайшие оппоненты волгоградцев провели 14 официальных игр, в которых одержали 13 побед при одном лишь поражении.







Отметим, что по ходу этого сезона в клубе из Новороссийска произошла смена тренера. Вместо многолетнего наставника Эдуарда Саркисова коллектив с берегов Черного моря возглавил молодой специалист Константин Зырянов. Будучи футболистом, он выиграл немало трофеев с питерским "Зенитом", в том числе - европейский Кубок и Суперкубок УЕФА, а также со сборной России дошел до полуфинала Чемпионата Европы и завоевал бронзовые медали турнира.





Капитан волгоградского коллектива Сергей Зуйков в интервью пресс-службе клуба отметил, что "Черноморец" является для них принципиальным соперником. И, несмотря на солидный отрыв их ближайших противников, "Ротор" постарается на радость публике показать атакующий футбол и одержать победу. Интрига предстоящего поединка, теплая погода, а в субботу обещают до +20 градусов, может привлечь большую аудиторию поклонников.

Матч "Ротор"- "Черноморец" состоится 25 марта в 17:00. Стоимость билетов на этот поединок неизменна - от 50 до 300 рублей.







Иван Тюгаев



В прошлом туре оба коллектива синхронно выиграли у своих противников с одинаковым счётом. Сине-голубые в присутствии 7361 зрителя на Волгоград Арене одолели махачкалинский "Легион" со счётом 2:0. В каждом из таймов отличились Сергей Обивалин и капитан Сергей Зуйков с пенальти. А новороссийцы переиграли "Спартак" из Нальчика."Ротору" в ближайшей игре могут помочь Илья Сафронов и Данил Пелих, которые пропускали матч с "Легионом" из-за дисквалификации. Продолжает восстанавливаться от травмы экс-футболист "Черноморца" Ризван Ахмедханов. А за новороссийцев выступает бывший защитник сине-голубых Виктор Гараев.