



В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж благодаря оставленной на месте преступления улике. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с конца февраля в полицию Волгограда поступил десяток заявлений предпринимателей из разных районов о кражах из магазинов и павильонов. Во всех случаях злоумышленники проникали путем повреждения входных дверей.

При этом характер и способ совершения преступлений свидетельствовал о том, что к преступлениям причастны одни и те же лица. Выйти на след преступников помог фрагмент резиновой перчатки, который предположительно принадлежал злоумышленникам.

В результате генетической экспертизы было установлено совпадение обнаруженного биологического материала с генотипом лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Остальное было делом техники. Информация была передана оперативникам и в результате дальнейших мероприятий подозреваемые в кражах были задержаны. Ими оказались ранее судимые 25-летний и 20-летний жители Астраханской области. Они уже заключены под стражу.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области