«Душили ремнем и били домкратом»: двоих волгоградцев осудили за спланированное нападение на таксиста
Расследования 18.03.2023 20:48
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18.03.2023 20:48
Среднеахтубинский районный суд признал виновными в разбое двоих жителей Волгоградской области, которые спланировали нападение на таксиста, но довести его до конца не смогли.
Как сообщили в районном суде, им назначено 8 лет 10 месяцев и 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по ч.3 ст. 162 УК РФ.
В суде установлено, что приятели спланировали нападение, чтобы завладеть автомобилем. Для этого они вызвали такси без указания окончательного адреса с оплатой по факту и заняли места в салоне, дающие им удобный доступ к водителю. Один сел на заднее пассажирское сидение за водителем, а второй – на переднее пассажирское сиденье.
В пути следования они попросили водителя выехать в степную зону в безлюдное место, где сидевший за водителем пассажир набросился на него и стал душить ремешком сумки. Его сообщник забрал у водителя телефон, а потом начал бить таксиста кулаком в лицо. Когда потерпевший потерял сознание, машина остановилась. Разбойники вытащили мужчину из салона, при этом нанесли ему не менее четырех ударов по различным частям тела. После этого они сели в такси, но смогли поехать только 150 метров, после чего застряли в грязи.
Далее ситуация стала развиваться явно не так, как планировали злоумышленники. Очнувшийся водитель подошел к автомобилю и стал требовать у них ключи от авто. Они снова вышли из салона и начали его избивать, но таксист активно сопротивлялся. Тогда один из преступников взял домкрат и нанес ему удар по голове. После этого мужчина присел на землю и замолчал. Однако разбойникам так и не удалось уехать на такси, так как машина сильно увязла в грязи. Тогда разбойники вместе с таксистом пошли в сторону автодороги, где вызвали еще одно такси. По дороге они просили потерпевшего не обращаться с заявлением в полицию и даже высадили его на остановке рядом с домом.
На суде разбойники признали вину частично. Они отрицали, что планировали похитить машину. Побои они объяснили внезапно вспыхнувшим конфликтом из-за того, что водитель такси заблудился и повернул не в ту сторону, а еще и грубил. Удары по голове домкратом они также отрицали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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