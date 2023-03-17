Расследования

В Волгограде бойцу ОМОН «Сталинград» вручили награду от президента

Расследования 17.03.2023 21:04
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17.03.2023 21:04


Сегодня боец ОМОН «Сталинград» получил медаль «За отвагу», к которой он был представлен  Указом Президента РФ. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, старший лейтенант полиции Сергей К. награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в СВО. Награду вручил генерал-майор полиции Юрий Тупиков на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию ОМОН "Сталинград, где были отмечены и другие бойцы. 

История волгоградского отряда мобильного особого назначения берет начало с 18 марта 1993 года. Сотрудники специального подразделения более сотни раз выполняли служебно-боевые задачи в регионах Северного Кавказа, принимали участие в подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, обеспечивали охрану общественного порядка в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов   и чемпионата мира по футболу FIFA-2018. А сейчас бойцы отряда успешно выполняют боевые задачи в районах проведения специальной военной операции.

На счету бойцов – резонансные задержания, обезвреживание взрывоопасных предметов, пресечение незаконного оборота оружия и наркотиков.

Минутой молчания участники торжества почтили память павших боевых товарищей. В отряде помнят о старшине милиции Юрии Харламове, не вернувшегося с боевого задания 23 января 1995 года. Росгвардейцы гордятся подвигами старшего лейтенанта милиции Виталия Дубины и младшего сержанта милиции Олега Скрипки, погибших 3 марта 1996 года в бою с вооруженными преступниками на территории Чеченской Республики.

Чтят в отряде память прапорщиков милиции Дмитрия Сивова и Владимира Сорокина, отражавших нападение боевиков у ингушского села Верхний Алкун в сентябре 2001.  Бойцы скорбят о гибели старшего сержанта полиции Алексея Гронова, который 3 марта 2022 года отдал жизнь при выполнении боевых задач на территории СВО. Указом Президента Российской Федерации он награжден посмертно орденом Мужества.


Фото управления Росгвардии по Волгоградской области

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