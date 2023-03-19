Экология

«Мы будто в трущобах»: жители трех районов Волгограда пожаловались на мусорный беспредел

Экология 19.03.2023 07:18
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19.03.2023 07:18


Жители Кировского, Краснооктябрьского и Красноармейского районов Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на переполненные баки и захламленные мусором участки. По словам волгоградцев, машины регоператора они видят крайне редко, а старая мебель во дворах, металлические конструкции и разлетающиеся на ветру отходы наводят людей на мысль, что они проживают в трущобах. 


По словам жителей двухэтажки на улице Мачтозаводской, 102, расположенной в заканальной части Красноармейского района, из окон они наблюдают горы сухих веток и разорванные бродячими псами пакеты с мусором. 


— Видимо, те, кто проживает в двухэтажках — не совсем люди, что ли, — замечают возмущенные жители района. — Пускай все в куче лежит, авось, кто заберет или сами растащат. А может пожар случится, сейчас все теплее становится и гори оно все огнем. Мы будто в трущобах.  


Волгоградцы, проживающие в частном секторе Кировского района по улице Шахтинской, также сообщают о переполненных баках и мусоре, буквально «захватившем» пространство около площадки. 


— Здесь чего только нет. Строительные блоки, битый кирпич, какие-то металлические конструкции, части автомобилей, детские коляски, даже старая скамейка есть, — жалуются жители дома № 148. — Сами баки разрисованные, с дырками. Мусор из пакетов вываливается на дорогу. Все это рядом с жилыми домами. А платим за вывоз мусора исправно. 


В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Ломоносова и Туристов жители частных домов, расположенных за Второй продольной магистралью уверены, что их ситуация с мусором ничем не лучше, чем на юге города. 


— У нас огромный металлический бак забит донельзя. Какой-то строительный мусор, палки, возможно, что кто-то нам сюда приносит со стороны лишнего. Как уследить? До и после бака все усеяно спиленными ветками, деревьями. Никому нет дела. Похоже, что те, кто живет дальше Второй продольной — существуют в своем особом незаметном для регоператора мире, — с иронией говорят жители «частника». — А вот платежи приходят более чем реальные. Мы своюи обязательства по сделке выполняем, оплачиваем, а отходы как лежали, так и лежат. Какой-то мусорный беспредел.  


Редакция «Высоты 102» готова опубликовать комментарий «Ситиматик-Волгоград» по указанным в публикации адресам и площадкам.    


Ранее фотокорреспондент информагентства обнаружил и снял шокирующие размерами помойки в спальных районах Волгограда, появившихся после первого тепла. После публикации на помойки обратили внимание — в спальные районы города-героя высадился коммунальный десант.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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