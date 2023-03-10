Жители домов в поселке 4-й участок, на улицах Тарифной, 29А и Ватутина, 12 сообщили, что после публикации ИА «Высота 102» о гигантских помойках, мусор стали потихоньку убирать.

— Удивительное дело. Площадку вычистили, все убрали. Я так понял, теперь все соревнуются, кто первый, — говорит один из жильцов ЖК «Счастье». — Сомневаюсь, что это УК. У нас «управляшка» от застройщика, они бы в соседний двор не пошли за другими подчищать.





На фото: контейнерная площадка по улице Тарифной, 29А до публикации «Высоты 102»





На фото: контейнерная площадка по улице Тарифной, 29А после публикации «Высоты 102»

Волгоградцы, проживающие в поселке 4-й участок рассказали, что мусор собрали в кучу, но до конца еще не убрали.





На фото: площадка по улице поселок 4-й участок, 10 до публикации «Высоты 102»

— Чуть подсобрали. Следы техники есть, но кто здесь был — мы не знаем. Видимо, хотят по-тихому убрать, типа, а мы и так хотели, мол, знали о проблеме. Так они обычно оправдываются? — задается вопросом один из местных жителей. — Дожили, конечно.





На фото: площадка по улице поселок 4-й участок, 10 после публикации «Высоты 102»

А вот жильцам на Ватутина, 12 повезло больше. Иначе, как чудесами, они это назвать не могут.





На фото: площадка по улице Ватутина, 12 до публикации «Высоты 102»

— Площадку основательно зачистили. С работы прихожу — ни кирпича, ни дверей. Все, что было вокруг баков, собрали и увезли. Кто это сделал, мы не знаем. Наверное, какой-то супергерой, решивший спасти нас от мусора, — рассказал местный житель. — Но, получается, чтобы убрать отходы, мы должны обращаться в СМИ. Это какой-то новый уровень управления.





На фото: площадка по улице Ватутина, 12 после публикации «Высоты 102»

Участок между Ватутина и Тарифной по наблюдениям жителей, остался в примерно таком же состоянии, в каком находился до опубликования материала в СМИ.





На фото: площадка на участке между улицами Ватутина и Тарифной до публикации «Высоты 102»

— Видимо это проклятое место. Сама площадка разбитая, все грязно вокруг, мусор летает. Видимо, нас путают с мусорным полигоном и привозят отходы, вместо того, что забирать, — с иронией отмечает жительница Краснооктябрьского района.





На фото: площадка на участке между улицами Ватутина и Тарифной после публикации «Высоты 102»

Редакция «Высоты 102» готова опубликовать официальную позицию «Ситиматик-Волгоград» по поводу сложившейся ситуации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»