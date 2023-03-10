Общество 10.03.2023 21:21
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10.03.2023 21:21
Сегодня стали известны подробности зачистки от гигантских помоек территории у жилых домов в Краснооктябрьском районе Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» поступило письмо за подписью гендиректора ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексея Степанова, в котором поясняется, кто, когда и какие площадки убирал.
- 10 марта 2023 года силами регионального оператора выполнены работы по уборке отходов с территории, прилегающей к контейнерным площадкам, расположенным: по ул. Ватутина, д.12; по Тарифной, 29А; около ЖК «Счастье», - говорится в письме. - Кроме того, региональный оператор оказал содействие администрации Краснооктябрьского района Волгограда и предоставил спецтранспорт для ликвидации несанкционированной свалки на территории, расположенной по адресу: г. Волгоград, пос. 4-й участок, д.10. В указанном месте установлено 2 контейнера для накопления смешанных отходов и 1 контейнер для сухих отходов.
Эта мусорная площадка предусмотрена для жителей 7 жилых двухэтажных домов, каждый на 16 квартир. Вывоз ТКО по данному адресу осуществляется ежедневно, но, как утверждает регоператор, эта контейнерная площадка внесена в территориальную схему обращения с отходами, но не оборудована в соответствии с действующим санитарным законодательством. Данный вопрос находится в компетенции органа местного самоуправления или собственника земельного участка, на котором она находится.
- Указанное место накопления не оборудовано надлежащим образом, своевременная санитарная уборка прилегающей территории не проводится, - уточняет регоператор. Видимо, по этой причине ранее здесь и образовалась мусорное поле.
ООО «Ситиматик-Волгоград» утверждает, что свои обязательства по транспортированию ТКО в статусе регионального оператора исполняет полностью и своевременно, но не несет ответственность за ненадлежащее санитарное состояния территории, в том числе прилегающей к месту накопления отходов.
Напомним, что после публикации ИА «Высота 102» о шокирующих помойках в спальных районах Волгограда, их начали зачищать. Однако кто это делает, ранее было неизвестно.
На фото: пос. 4-й участок, д.10
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