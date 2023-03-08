Общество

«До этого мы думали, что видели все»: шокирующие размерами помойки оттаяли в спальных районах Волгограда

Общество 08.03.2023 12:39
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08.03.2023 12:39

Жители Краснооктябрьского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на горы мусора, которые особенно бросаются в глаза после того, как погода за окном показала устойчивый «плюс». По словам волгоградцев, проживающих в основном в домах за Второй продольной магистралью, им буквально приходиться продираться сквозь горы мусора, которые к тому же привлекают бездомных собак и стаи ворон. 


— Я живу в малоэтажке в поселке 4-й участок и как только подтаял снег, видимо с ним и исчезла совесть регоператора по сбору мусора. Баки полные, рядом буквально море отходов. И никто это не спешит убирать. До этого мы думали, что видели все. Такое ощущение, что, если мы живем за Второй продольной, то как будто второсортные люди что ли? — возмущается один из местных жителей. 

И, действительно, судя по кадрам фотокорреспондента «Высоты 102», поселок 4-й участок скоро скроется под завалами отходов, а от него останется лишь точка на карте. 


Жителей улиц Тарифной и Ватутиной также возмущают горы мусора, образовавшиеся после зимы. 

— У нас контейнерная площадка просто забита. Там все — какие-то двери, старые шины, поломанная мебель, кирпичи, строительный мусор в мешках, сухие ветки. Все это вываливается на дорогу уже. Скоро машины будут на колеса наматывать отходы, — уверены жильцы пятиэтажного дома № 29 по улице Тарифной. 


Вторят им и собственники квартир в новом ЖК «Счастье», возведенном неподалеку.  

— Купили квартиру, отдали приличные деньги и что мы получаем? Вокруг разруха и антисанитария. Мы делали ремонт, но наши строители мусор всегда вывозили на своих машинах, так что на нас не надо сваливать в случае чего. Такое ощущение, что горы мусора это так и нужно, антураж, так сказать. А что, посмотрел утром в окно, а там все зарастает отходами. Незабываемые виды. А запахи? Скоро потеплеет еще сильнее, будем вдыхать и определять, что там сегодня выкинули, — говорят новоселы.    




Жильцы пятиэтажки по улице Ватутина, 12 полностью солидарны со своими соседями. Волгоградцы практически живут через дом от нового жилого комплекса и видят ту же самую картину. 

—  Во дворе три бака — постоянно переполнены. Я даже не знаю, приезжает к нам машина, чтобы их опустошать или нет. Возможно, что они так профессионально это делают, что мы просто не замечаем, — рассказывает местный житель. — К бакам не подойти, там коробки и старая мебель, камни, булыжники. Того и гляди дверью еще пришибет, которая тут уже не первый день чего-то ожидает. А платим за вывоз мусор вовремя. И что взамен? 



Жители Краснооктябрьского района не одиноки в своей проблеме. ИА «Высота 102» регулярно фоторепортажи из разных частей города-героя, буквально заваленных самыми разнообразными отходами. 

В свою очередь представители компании «Ситиматик-Волгоград» в похожих ситуациях заявляют, что регоператор вывозит твердые коммунальные отходы, согласно установленной сезонной периодичности. При этом, как отмечают в компании, если территория вокруг контейнеров захламлена отходами, которые не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регоператора, а именно — строительными отходами, автопокрышками, ветками, листвой, древесными остатками и прочим, то действует правило — кто такие отходы образует, тот их и утилизирует, будь то управляющая организация, ТСЖ или сами граждане.

Также обязанность по уборке территории, прилегающей к месту накопления отходов, добавляют в «Ситиматик-Волгоград», входит в зону ответственности собственника контейнерной площадки или земельного участка, на котором она располагается. Для решения вопроса по вывозу таких категорий отходов жителям необходимо обращаться в УК или местную администрацию.

Также регоператор опубликовал правила складирования мусора на контейнерных площадках. Специалисты компании просят жителей сообщать о всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок шинами, ветками и строительными отходами, поскольку они, заполоняя пространство, препятствуют движению мусоровоза и вывозу ТКО. 

Резюмируя, в «Ситиматик-Волгоград» настаивают, что все сигналы о захламлении вышеуказанными отходами необходимо направлять в УК, районную администрацию или в компетентные органы для установления ответственных. 

Редакция «Высоты 102» готова опубликовать комментарий «Ситиматик-Волгоград» по указанным в публикации адресам и площадкам. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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