Расследования

Волгоградец через сеть фирм-однодневок «облегчил» областную казну на 10 млн рублей

Расследования 17.03.2023 17:07
0
17.03.2023 17:07


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 17 марта, вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя за аферу с государственными деньгами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. 

— 35-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном подсудимый полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Уточняется, что суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

— Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, — добавила Оксана Черединина. 

В суде установлено, что фигурант дела вместе с сообщниками в период с ноября 2014 года по август 2015 года неоднократно подавали документы в конкурсную комиссию по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. В Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области подавались заявки на получение субсидий от имени разных фирм. Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», речь идет о как минимум семи фирмах-однодневках. 

При этом информация в документах о наличии хозяйственной деятельности предприятий была недостоверной. По итогам рассмотрения заявлений фирмы признавались победителями. Затем из средств областной казны на расчетные счета фирм было перечислено более 10 миллионов рублей. Полученными деньгами обвиняемый вместе со злоумышленниками тратили на свои нужды.  

По данным картотеки Центрального районного суда Волгограда, подсудимым оказался некий Станислав Смирнов. Ему вменялось пять эпизодов по ч. 4 ст. 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение и два эпизода по ч. 3. ст. 159 — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.   

По сведениям СПАРК-Интерфакс, полный тезка Станислава Андреевича Смирнова являлся директором трех ныне не действующих организаций — ООО «Стеклотрейд», ООО «Оранж» и ООО «Одиз».   

Фото: прокуратура Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.03.2023 15:06
Расследования 17.03.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 13:04
Расследования 17.03.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 12:32
Расследования 17.03.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 11:20
Расследования 17.03.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 11:09
Расследования 17.03.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 20:19
Расследования 16.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 17:58
Расследования 16.03.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 17:05
Расследования 16.03.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 16:04
Расследования 16.03.2023 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 11:32
Расследования 16.03.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 10:27
Расследования 16.03.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 09:50
Расследования 16.03.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 08:33
Расследования 16.03.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 08:09
Расследования 16.03.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2023 21:09
Расследования 15.03.2023 21:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В центре Волгограда в ДТП протаранили внедорожник, пострадали три женщины: видеоСмотреть фотографии
17:38
Волгоградские дети отправят в зону СВО обереги для военнослужащихСмотреть фотографии
17:07
Волгоградец через сеть фирм-однодневок «облегчил» областную казну на 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:58
Мгновения жизни и смерти: в Волгограде открылась фотовыставка военкоров СВОСмотреть фотографии
15:53
«Динамо-Синара» и «Каустик» примут соперников в Волгограде 18 мартаСмотреть фотографии
15:45
«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорогаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
15:06
В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долгСмотреть фотографии
14:56
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метровСмотреть фотографии
14:39
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновникаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 9Смотреть фотографии
13:39
В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядокСмотреть фотографии
13:16
Жилой комплекс «Новый Свет» от «Синара-Девелопмент» получил «серебро» в премии новостроек «Топ ЖК-2023»Смотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области к подтопленным домам для детей-сирот построят дорогуСмотреть фотографии
12:32
35 ударов ножом и попытка побега: СК поставил точку в деле о расправе кикбоксера Григоряна над 29-летней волжанкойСмотреть фотографии
12:01
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из МинводСмотреть фотографии
11:41
Ж/д переезд в Волгоградской области переведут в ручное управление 20 мартаСмотреть фотографии
11:39
При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде к 2026 году за 430 миллионов отремонтируют мост на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11Смотреть фотографии
11:09
Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАССмотреть фотографии
11:07
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:08
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проектаСмотреть фотографии
10:05
Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-форматеСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»Смотреть фотографии
09:34
В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея НагинаСмотреть фотографии
 