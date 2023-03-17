Центральный районный суд Волгограда сегодня, 17 марта, вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя за аферу с государственными деньгами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

— 35-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном подсудимый полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уточняется, что суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

— Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, — добавила Оксана Черединина.

В суде установлено, что фигурант дела вместе с сообщниками в период с ноября 2014 года по август 2015 года неоднократно подавали документы в конкурсную комиссию по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. В Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области подавались заявки на получение субсидий от имени разных фирм. Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», речь идет о как минимум семи фирмах-однодневках.

При этом информация в документах о наличии хозяйственной деятельности предприятий была недостоверной. По итогам рассмотрения заявлений фирмы признавались победителями. Затем из средств областной казны на расчетные счета фирм было перечислено более 10 миллионов рублей. Полученными деньгами обвиняемый вместе со злоумышленниками тратили на свои нужды.

По данным картотеки Центрального районного суда Волгограда, подсудимым оказался некий Станислав Смирнов. Ему вменялось пять эпизодов по ч. 4 ст. 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение и два эпизода по ч. 3. ст. 159 — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

По сведениям СПАРК-Интерфакс, полный тезка Станислава Андреевича Смирнова являлся директором трех ныне не действующих организаций — ООО «Стеклотрейд», ООО «Оранж» и ООО «Одиз».

Фото: прокуратура Волгоградской области