



В Волгоградской области сотрудники СУ СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего кикбоксера Аркадия Григоряна, который 20 декабря в городе Волжском набросился с ножом на 29-летнюю Маргариту Борисову. Как установили следователи, мужчина нанес своей жертве не менее 35 ударов ножом в живот, грудь и лицо. Напомним, после этого Григорян пытался вплавь скрыться от полицейских, но был задержан сотрудниками ГУ МВД.

По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, Аркадий Григорян обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство.

– По данным следствия, 20 декабря 2022 года злоумышленник прибыл по месту жительства своей бывшей возлюбленной и стал ожидать ее в подъезде дома №62 по улице 40 лет Победы города Волжский с целью выяснения личных отношений, – говорится в материала уголовного дела. – Дождавшись девушку, обвиняемый потребовал от нее выйти с ним на улицу, угрожая, при этом, имеющимся ножом. На улице фигурант нанес потерпевшей не менее 35 ударов ножом в область живота, груди и лица, после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, что за кровавой расправой возле многоквартирного дома наблюдал мужчина, который, впрочем, не решился противостоять армянину. Маргарита при этом истошно кричала, взывая о помощи. Несмотря на вечернее время и горящий в окнах свет, никто из жильцов не оказал помощь, в результате чего кикбоксер сумел скрыться с места происшествия.

Задержать Аркадия Григоряна сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области удалось только утром 21 декабря. Напомним, что мужчина на своей машине занырнул с берега острова Зеленый в Волгу, однако, выбравшись из салона, после недолгих уговоров сдался полиции.

– Расследование завершено, фигуранту предъявлено окончательное обвинение, он уже ознакомился со всеми материалами. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – сообщила 17 марта Дарья Буянова.

Сразу после преступления корреспонденты ИА "Высота 102" рассказали о происшествии, а также о том, что связывало преступника с его жертвой, в подробностях. По словам знакомых девушки, Григорян на протяжении двух лет преследовал, навязывая свои чувства и и отношения.