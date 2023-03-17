В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11

В заканальной части Красноармейского района Волгограда с 1 марта перекрыли Марийский путепровод для автомобилистов, что привело к увеличению пассажиропотока на трамвайном маршруте № 11. Как сообщает ИА «Высота 102», власти увеличили число вагонов, выходящих на линию.

— Увеличен выпуск подвижного состава на трамвайном маршруте № 11 «Судоверфь — ОАО «Каустик», проходящем по Марийскому путепроводу, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — Для удобства пассажиров МУП «Метроэлектротранс» вывел дополнительные вагоны, сократив интервал движения до двух минут в пиковые часы.

Уточняется, что новый график движения на маршруте будет действовать на протяжении всего периода повышенного пассажиропотока.

Напомним, что Марийский путепровод, построенный в 1956 году, капитально обновят. Ранее специалисты выявили различные дефекты асфальтобетонного покрытия и бетонных конструкций пролетов. С 1 марта в связи со стартом восстановительных работ было перекрыто автомобильное движение. Между тем трамваи по Марийскому путепроводу на улице 40 лет ВКСМ на данном этапе работ курсируют в обычном режиме. Мост по-прежнему доступен для пешеходов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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