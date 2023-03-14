«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостов

Жители Красноармейского района Волгограда негодуют из-за огромных пробок, которые, как они считают, образовались из-за установки нового светофора на пересечении улиц Довженко и Удмуртской. Соцсети переполнены гневными комментариями волгоградцев, вынужденных проводить в пробках по два часа.

— Работаю на ТЭЦ, чтобы добраться домой, мне понадобилось вчера два часа, а еще ребенка надо забрать из детского сада, — делится одна из жительниц Красноармейского района.

— Скоро пробки будут до Калмыкии! — возмущается другой волгоградец.

— Чиновники, вы вообще поняли, что вы натворили? — задаются вопросами пользователи соцсетей. – Светофор замедляет движение, уберите его вообще! Сами разъедемся!





Напомним, в Красноармейском районе Волгограда на ремонт закрылись Марийский и Сарептский путепроводы. При этом через Марийский мост следовал почти весь общественный транспорт. В результате машины объезжают путепровода и транспорт с нескольких направлений скапливается на пересечении улиц Довженко и Удмуртской. Светофор, как считают волгоградцы, лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.





Горожане ждут решения проблемы от властей, при этом предлагают свои варианты. Так, кто-то считает, что ситуацию может спасти запрет на транзит через Красноармейский район большегрузов, которые можно направить через Ивановский мост. Кто-то уверен, что весь общественный транспорт должен идти по мосту через канал и по трамвайным путям на Марийском путепроводе по схеме реверсивного движения. Также среди предложений прозвучал вариант расширения дороги до двух полос участка, где установлен светофор.

Самые горячие головы и вовсе готовы на автомобильную забастовку, предлагая остановить машины в знак протеста против дорожных заторов и «неумного» решения чиновников.

В мэрии Волгограда в свою очередь пояснили, что в Красноармейском районе на перекрестке Довженко и Удмуртской произошли изменения в порядке движения.

— На пересечении улиц Довженко и Удмуртской в Красноармейском районе с сегодняшнего дня изменена схема движения: при движении с улицы Удмуртской исключен поворот налево на улицу Довженко, одновременно с этим для водителей, поворачивающих с улицы Удмуртской направо, постоянно горит разрешающий сигнал. Водителям, желающим совершить левый поворот, необходимо проследовать направо до кольцевой развязки и там развернуться, — прокомментировали в горадмине.

Фото: читатели ИА "Высота 102"