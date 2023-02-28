Марийский путепровод перекроют на юге Волгограда с 1 марта

В заканальной части Красноармейского района Волгограда 1 марта перекроют Марийский путепровод. По информации администрации города, на мосту стартует капитальный ремонт.

– Трамвайное сообщение по Марийскому путепроводу на улице 40 лет ВКСМ на данном этапе работ будет сохранено в обычном режиме, также мост по-прежнему будет доступен для пешеходов, – уточняют в мэрии.

Сообщается, что мост был построен в 1956 году, протяженность основного пролетного строения составляет более 30 метров, ширина моста – порядка 19 метров.

– При проведении комплексного обследования путепровода специалисты выявили различные дефекты асфальтобетонного покрытия и бетонных конструкций пролетов, была разработана проектно-сметная документация. В 2022 году с запуском федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» у муниципалитета появилась возможность провести необходимые работы, – сообщают в администрации Волгограда.

На время капитального ремонта автомобилистам предлагают воспользоваться объездными путями: по улицам Удмуртской и Фадеева.

Фото: администрация Волгограда