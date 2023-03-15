В Волгограде осудили двух подпольных торговцев сигаретами

В Волгограде вступил в силу приговор в отношении двух мужчин, которые занимались незаконным оборотом контрафактной табачной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, двое волгоградцев приобретали немаркированные сигареты в других регионах для дальнейшей реализации на территории Волгограда и области. Деятельность межрегиональной преступной группы была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ.





В ходе обысков в принадлежащих подозреваемым гаражных боксах, а также в автомобиле, в котором перевозилась продукция, оперативники изъяли более 178 тысяч пачек сигарет различных наименований на общую сумму свыше 19 млн. рублей.

По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ МВД России по региону в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК России.

В декабре 2022 года Тракторозаводским районным судом Волгограда подпольные торговцы контрафактом А. Ветчинкин и В. Лисин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ.





А.Ветчинкину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и штраф в размере 400 тысяч рублей, В. Лисин проведет два года в колонии общего режима, также он должен заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Сторона защиты осужденного, приговоренного к реальному лишению свободы, не согласившись с указанным приговором, обжаловала его в апелляционном порядке.

Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для отмены и изменения квалификации действий виновного, а также вида и размера назначенного ему наказания.

Приговор вступил в законную силу.

Фото УФСБ по Волгоградской области