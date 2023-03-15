Расследования 15.03.2023 14:14
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15.03.2023 14:14
Директора средней школы №19 в Волжском Волгоградской области обвиняют в халатности, из-за которой 13-летняя девочка получила серьезные травмы на шведской стенке, сообщает ИА «Высота 102».
Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова сообщила, что в настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Директору школы по ч.2 ст. 293 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что девочка пострадала 4 марта 2022 года в ходе прогулки на территории учебного спортивного стадиона, где установлен спортивный снаряд «шведская стенка». Металлическая конструкция была изъедена ржавчиной и имела дефекты. Школьница взобралась на стенку, но она не выдержала веса ребенка. Спортивный снаряд рухнул, придавив школьницу.
В результате с тяжкими телесными повреждениями, в том числе с множественными переломами, госпитализировали.
- В ходе расследования установлено, что именно директор образовательного учреждения не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием спортивного оборудования. Зная о том, что конструкция находится в эксплуатации с 1966 года, обвиняемая не приняла каких-либо мер, в том числе по утилизации спортивного снаряда, - рассказала Буянова.
На сайте школы в настоящее время указано, что это общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов. Директором является Шиндяпина Ольга Викторовна.
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