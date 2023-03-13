Расследования

Сотрудники ФСБ разрушили брак волгоградки с иностранцем

Расследования 13.03.2023 15:04
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13.03.2023 15:04


В Старополтавском районе Волгоградской области сваха, жених и невеста получили условные сроки после состоявшегося в 2022 году бракосочетания. Как выяснили сотрудники регионального УФСБ, союз между местной жительницей и  иностранцем был заключен по расчету. В результате все трое были признаны судом виновными в организации незаконной миграции – п. «а» ч.2 ст.322.1 УК России.

–  В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жители Волгоградской области предложили своей знакомой за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранным гражданином с целью последующего оформления последним разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, – сообщили ИА «Высота 102». – Женщина согласилась, после чего брак был заключен в одном из отделений ЗАГСа Волгоградской области.

Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Волгоградской области. Решением суда сваху приговорили к трем годам условно, по три с половиной года условно получили жених и невеста. 

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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