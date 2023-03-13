Здравоохранение

Михайловскую райбольницу в Волгоградской области возглавил Вячеслав Буянов

Здравоохранение 13.03.2023 14:03
0
13.03.2023 14:03


В Волгоградской области решением экспертного совета при облздраве главным врачом Михайловской ЦРБ назначен Вячеслав Геннадьевич Буянов. 

– Вчеслав Буянов уроженец Михайловского района. Отличник здравоохранения. Окончил Волгоградский медицинский институт, прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и «Скорая медицинская помощь», а так же ординатуру по специальности «Глазные болезни», – рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Примечательно, что профессиональную карьеру Вячеслав Геннадьевич начинал в 1987 году в Михайловской ЦРБ, с 2017 по настоящее время года возглавлял Фроловскую ЦРБ.


Также сообщается, что решением экспертного совета главным врачом Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации назначен  Андрей Карпов – выпускник ВолгГМУ. С 2020 года по настоящее время возглавлял филиал Кировского района. Имеет действующие сертификаты по неврологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, а также специальности «Общественное здоровье и здравоохранение».

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
07.03.2023 19:23
Здравоохранение 07.03.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2023 10:30
Здравоохранение 06.03.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2023 07:51
Здравоохранение 28.02.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.02.2023 08:45
Здравоохранение 21.02.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.02.2023 09:40
Здравоохранение 20.02.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2023 14:16
Здравоохранение 19.02.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2023 19:41
Здравоохранение 17.02.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.02.2023 09:32
Здравоохранение 15.02.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 11:28
Здравоохранение 14.02.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 07:55
Здравоохранение 14.02.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2023 19:11
Здравоохранение 08.02.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.02.2023 20:45
Здравоохранение 07.02.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.02.2023 08:03
Здравоохранение 07.02.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 18:21
Здравоохранение 31.01.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 15:58
Здравоохранение 31.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:58
В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семейСмотреть фотографии
16:37
Саратовскому водителю грозит лишение прав за езду по ВолжскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Из Волгограда направили гуманитарный груз для госпиталя в ЛНРСмотреть фотографии
15:51
Переезд под Волгоградом закроют на ремонт на 5 днейСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев хотят спасти от запредельных счетов за ОДНСмотреть фотографии
15:37
«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентамСмотреть фотографии
15:19
Новые троллейбусы поставят в Волгоград из Вологодской областиСмотреть фотографии
15:04
Сотрудники ФСБ разрушили брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
14:53
Гидрометцентр: на реках Волгоградской области прибывает водаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде на пожаре в частном доме погиб мужчинаСмотреть фотографии
14:03
Михайловскую райбольницу в Волгоградской области возглавил Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
13:26
Как под копирку: в Волгограде определили поставщика 54 новых троллейбусовСмотреть фотографии
13:19
«Имитировал женский голос»: в Волгограде будут судить секс-мошенникаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Под Волгоградом 64-летний гость убил хозяина ножом в сердцеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области исчезла дорога, о которой знает БастрыкинСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В России прекращают публиковать данные о вакцинированных от COVID-19Смотреть фотографии
11:45
До 20 населенных пунктов Волгоградской области впервые доведут газСмотреть фотографии
11:09
Для волгоградцев запустили звонки через интернетСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти 5-летней девочкиСмотреть фотографии
10:57
Волгоградцы задолжали банкам по 264 тысячи рублей на человекаСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области с 1 марта подешевел проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области компания молодежи на машине влетела в деревоСмотреть фотографии
10:05
«Как-будто вибрировал воздух»: волгоградцев утром 13 марта разбудили странные звукиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
На юге Волгограда водитель сбил двоих пешеходов, один скончалсяСмотреть фотографии
09:50
На набережной в Советском районе Волгограда обнаружены обугленные останки человекаСмотреть фотографии
09:42
Мошенник выманил у жителя Михайловки 1 млн рублей за криптовалютуСмотреть фотографии
09:12
Военная полиция вышла на вооруженное патрулирование в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
За два месяца животные покусали 1528 волгоградцевСмотреть фотографии
07:59
Названа предварительная причина массового ДТП в Саратовской области, где пострадали волгоградцыСмотреть фотографии
21:50
Неудачный старт: волгоградские регбисты уступили краснодарским «Богатырям» со счетом 19:51Смотреть фотографии
 