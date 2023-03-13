В Волгоградской области решением экспертного совета при облздраве главным врачом Михайловской ЦРБ назначен Вячеслав Геннадьевич Буянов.

– Вчеслав Буянов уроженец Михайловского района. Отличник здравоохранения. Окончил Волгоградский медицинский институт, прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и «Скорая медицинская помощь», а так же ординатуру по специальности «Глазные болезни», – рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Примечательно, что профессиональную карьеру Вячеслав Геннадьевич начинал в 1987 году в Михайловской ЦРБ, с 2017 по настоящее время года возглавлял Фроловскую ЦРБ.





Также сообщается, что решением экспертного совета главным врачом Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации назначен Андрей Карпов – выпускник ВолгГМУ. С 2020 года по настоящее время возглавлял филиал Кировского района. Имеет действующие сертификаты по неврологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, а также специальности «Общественное здоровье и здравоохранение».