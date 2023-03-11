"Это начало или конец?": волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Майкопа – 0:1

Спустя пару минут уже у «Ротора» возник аналогичный момент у ворот соперников. Была разыграна атака по левому флангу, Завезен отдал передачу на Ризвана Умарова, тот пробил, но мяч также оказался во внешней сетке.
Спорт 11.03.2023 17:02
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11.03.2023 17:02
Спустя пару минут уже у «Ротора» возник аналогичный момент у ворот соперников. Была разыграна атака по левому флангу, Завезен отдал передачу на Ризвана Умарова, тот пробил, но мяч также оказался во внешней сетке.
Почти 10 тысяч болельщиков пришли сегодня, 11 марта на Волгоград Арену, чтобы поддержать «Ротор», который принимал клуб «Дружба» из Майкопа. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», настроение у фанатов «Ротора» было приподнятое, ведь это была первая игра после осеннее-зимнего перерыва. Однако уходили со стадиона зрители расстроенными – волгоградцы проиграли гостям со счетом 0:1.
Хотя начинали волгоградцы бодро. С первых минут «Ротор» уверенно завладел мячом и активно играл на чужой половине поля. Однако первый опасный момент у ворот волгоградцев создали гости. Футболист «Дружбы» прошел по правому флангу и ударил по воротам волгоградцев, но мяч попал во внешнюю сетку.А на 10-й минуте капитан «Ротора» Сергей Зуйков нарушил правила в центре поля, жестко подкатив под футболиста «Дружбы», за что и получил желтую карточку. Но трибуны выразили поддержку капитану.
Спустя пару минут уже у «Ротора» возник аналогичный момент у ворот соперников. Была разыграна атака по левому флангу, Завезен отдал передачу на Ризвана Умарова, тот пробил, но мяч также оказался во внешней сетке.
Не получилась у волгоградцев и другая попытка поразить ворота гостей. Илья Сафронов пробежал с мячом и пробил с дальнего расстояния, но получилось не так опасно, вратарь «Дружбы» контролировал ситуацию и погасил угрозу.
Однако уже на 27-й минуте случился тот самый единственный и роковой для «Ротора» гол, последствия которого волгоградцы не смогли разрулить до конца матча. Это была самая обычная навесная подача с правого фланга – нападающий «Дружбы» просто ударил по воротам, но из-за допущенной ошибки Иван Литвинок не смог зафиксировать мяч и он залетел в ворота. Тренеры схватились за голову, соответствующая реакция была и у болельщиков – нелепый удар обернулся нелепым голом. Защитник Иван Шмаков тоже, наверняка, чувствовал и свою вину – он проиграл верховую игру футболисту, который и отправил мяч в ворота «Ротора». Так, два Ивана «подарили» гол «Дружбе».
После пропущенного гола «Ротор» активизировался. Но оборона «Дружбы» не позволяла подобраться к ее воротам. При этом у гостей был еще один шанс поразить ворота хозяев. Летящий в ворота мяч, отправленный неприятным хлестким ударом футболистом клуба из Майкопа, поймал в прыжке Иван Литвинок и перевел атаку на угловой.
Самый реальный шанс отличиться появился у «Ротора» еще в самом конце первого тайма. Полузащитник Кирилл Родионов из выгодной позиции ударил с центра штрафной после удачной передачи, однако он не смог подстроиться под удар и он не получился, мяч улетел в «голубые дали». Не смогли волгоградцы реализовать и еще одну возможность забить ответный гол. Алихан Шаваев подал со штрафного, Зуйков головой ударил по воротам, но выше перекладины.
Не смогли волгоградцы воспользоваться выгодной для них ситуацией и в начале второго тайма. Ризван Умаров вывел Илью Сафронова на убойную позицию, но тот не смог переиграть голкипера. Вратарь справился с ударом. У «Дружбы» в середине второй половины матча тоже был шанс забить второй гол, но мяч после удара пролетел выше ворот.
Все оставшееся время гости «просидели» в обороне – тянули время. Футболисты падали, разбивая игру на отрезки. А волгоградцы не смогли собраться и организованно надавить на соперника.
Итог игры можно назвать удручающим. После проигрыша отрыв до лидера чемпионата «Черноморца» увеличился уже до 11 очков и «Ротору» будет очень трудно его догнать.
Немудрено, что после матча футболисты были мрачнее тучи, когда подошли к трибунам с болельщиками. Непростой разговор состоялся у фанатов и с главным тренером Алексеем Стукаловым. Такой итог не устроил никого.
- Это начало или уже конец? - невесело шутят болельщики в соцсетях.
Иван Тюгаев
Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK.com
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