"Это начало или конец?": волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Майкопа – 0:1









Почти 10 тысяч болельщиков пришли сегодня, 11 марта на Волгоград Арену, чтобы поддержать «Ротор», который принимал клуб «Дружба» из Майкопа. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», настроение у фанатов «Ротора» было приподнятое, ведь это была первая игра после осеннее-зимнего перерыва. Однако уходили со стадиона зрители расстроенными – волгоградцы проиграли гостям со счетом 0:1.





Хотя начинали волгоградцы бодро. С первых минут «Ротор» уверенно завладел мячом и активно играл на чужой половине поля. Однако первый опасный момент у ворот волгоградцев создали гости. Футболист «Дружбы» прошел по правому флангу и ударил по воротам волгоградцев, но мяч попал во внешнюю сетку.





Не получилась у волгоградцев и другая попытка поразить ворота гостей. Илья Сафронов пробежал с мячом и пробил с дальнего расстояния, но получилось не так опасно, вратарь «Дружбы» контролировал ситуацию и погасил угрозу.





Однако уже на 27-й минуте случился тот самый единственный и роковой для «Ротора» гол, последствия которого волгоградцы не смогли разрулить до конца матча. Это была самая обычная навесная подача с правого фланга – нападающий «Дружбы» просто ударил по воротам, но из-за допущенной ошибки Иван Литвинок не смог зафиксировать мяч и он залетел в ворота. Тренеры схватились за голову, соответствующая реакция была и у болельщиков – нелепый удар обернулся нелепым голом. Защитник Иван Шмаков тоже, наверняка, чувствовал и свою вину – он проиграл верховую игру футболисту, который и отправил мяч в ворота «Ротора». Так, два Ивана «подарили» гол «Дружбе».





После пропущенного гола «Ротор» активизировался. Но оборона «Дружбы» не позволяла подобраться к ее воротам. При этом у гостей был еще один шанс поразить ворота хозяев. Летящий в ворота мяч, отправленный неприятным хлестким ударом футболистом клуба из Майкопа, поймал в прыжке Иван Литвинок и перевел атаку на угловой.











Не смогли волгоградцы воспользоваться выгодной для них ситуацией и в начале второго тайма. Ризван Умаров вывел Илью Сафронова на убойную позицию, но тот не смог переиграть голкипера. Вратарь справился с ударом. У «Дружбы» в середине второй половины матча тоже был шанс забить второй гол, но мяч после удара пролетел выше ворот.





Все оставшееся время гости «просидели» в обороне – тянули время. Футболисты падали, разбивая игру на отрезки. А волгоградцы не смогли собраться и организованно надавить на соперника.





Итог игры можно назвать удручающим. После проигрыша отрыв до лидера чемпионата «Черноморца» увеличился уже до 11 очков и «Ротору» будет очень трудно его догнать.





Немудрено, что после матча футболисты были мрачнее тучи, когда подошли к трибунам с болельщиками. Непростой разговор состоялся у фанатов и с главным тренером Алексеем Стукаловым. Такой итог не устроил никого.







- Это начало или уже конец? - невесело шутят болельщики в соцсетях.







Иван Тюгаев





Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK.com



А на 10-й минуте капитан «Ротора» Сергей Зуйков нарушил правила в центре поля, жестко подкатив под футболиста «Дружбы», за что и получил желтую карточку. Но трибуны выразили поддержку капитану.Спустя пару минут уже у «Ротора» возник аналогичный момент у ворот соперников. Была разыграна атака по левому флангу, Завезен отдал передачу на Ризвана Умарова, тот пробил, но мяч также оказался во внешней сетке.Самый реальный шанс отличиться появился у «Ротора» еще в самом конце первого тайма. Полузащитник Кирилл Родионов из выгодной позиции ударил с центра штрафной после удачной передачи, однако он не смог подстроиться под удар и он не получился, мяч улетел в «голубые дали». Не смогли волгоградцы реализовать и еще одну возможность забить ответный гол. Алихан Шаваев подал со штрафного, Зуйков головой ударил по воротам, но выше перекладины.