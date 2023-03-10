В Волгограде в ходе ссоры 21-летний парень избил свою мать битой

В Волгограде 21-летний местный житель, поссорившись с собственной матерью, избил ее битой. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек уже задержан.

— 9 марта 2023 года в больницу с многочисленными травмами и переломами госпитализировали 40-летнюю жительницу Краснооктябрьского района. О травмах явно криминального характера медики сообщили в полицию, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По подозрению в совершении преступления сотрудники ППС задержали 21-летнего сына потерпевшей, который в ходе словесного конфликта нанес своей матери многочисленные удары битой.





Уточняется, что сейчас буйный парень находится под административным арестом, а полицией организована проверка.

— Степень тяжести вреда, нанесенного потерпевшей, устанавливается, после чего будет решаться вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела, — добавили в областном главке МВД.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде школьник забил молотком и зарезал спящую мать.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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