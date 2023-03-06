Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту отравления жильцов дома №5 на улице Луганской в городе Волжском и врачей скорой помощи угарным газом. Как сообщила официальный представитель надзорного ведомства Оксана Черединина, все пострадавшие дети – члены одной семьи.

– По предварительным данным, вечером 5 марта родители и дети почувствовали недомогание, в связи с чем была вызвана скорая медицинская помощь. Однако при оказании медпомощи ухудшилось состояние нескольких врачей, которым впоследствии потребовалась помощь коллег, – сообщила Черединина ИА «Высота 102». – Обстоятельства и причины скопления угарного газа в квартире устанавливаются.

Уточняется, что повреждений газового оборудования в многоквартирном доме не выявлено.

– Одной из версий причин произошедшего является нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования, – сообщила представитель региональной прокуратуры.

Доставленным в больницу детям в возрасте от восьми до 17 лет оказана вся необходимая помощь. Их жизням ничего не угрожает. Прокуратурой организована проверка.

– По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает Оксана Черединина.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие сотрудники скорой помощи были отправлены на амбулаторно лечение. В скором времени они вернутся к работе.

Напомним, в декабре 2022 года на улице Луганской в Волжском два человека пострадали в результате неисправности газового оборудования. Тогда в больницу были доставлены 44-летний мужчина и 19-летняя девушка.