Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в Волгограде









Три человека, среди которых 9-летний ребенок, за минувшие сутки доставлены в больницу с отравлением угарным газом. В экстренных службах региона ИА «Высота 102» сообщили, что тревожные вызовы поступили с двух адресов.

Так, сегодня утром, в больницу из Краснооктябрьского района доставили 44-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. По предварительным данным, они отравились угарным газом в доме на улице Луганской, который образовался из-за неисправной газовой колонки.

В Тракторозаводском районе в одном из многоквартирных домов по улице Дегтярева угарным газом отравилась 9-летняя девочка. В данном случае, причиной случившегося также стала неисправная газовая колонка. Где были родители девочки, неизвестно.

Все пострадавшие доставлены в 25-ю больницу, где им оказывают медицинскую помощь.



