Происшествия

Два врача и четыре фельдшера пострадали в Волжском из-за утечки газа

Происшествия 06.03.2023 09:07
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06.03.2023 09:07


Как стало известно утром 6 марта ИА «Высота 102», всего в результате утечки газа в доме №5 на улице Луганской пострадали 12 человек. По последним данным, шестеро из них – работники скорой медицинской помощи. 

– Вызов поселок Краснооктябрьский  города Волжского поступил накануне, 5 марта, в 20.12, – сообщили информагентству в экстренных службах. – На место были направлены  шесть бригад скорой помощи – в том числе две педиатрические. При оказании помощи пострадавшим отравление также получили два врача и четыре фельдшера. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Все работники скорой прошли обследование. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении и в ближайшее время готовы приступить к работе.

По информации собственного источника ИА «Высота 102», утечка газа могла произойти в результате повреждения гофры газовой колонки. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в больницу с места происшествия были доставлены шесть жильцов дома №5, пятеро из которых дети.

По имеющейся на этот час информации, все шестеро пострадавших проживают в разных квартирах. Информация уточняется. 

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