



29 ноября в Волгограде запустят дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков. Чтобы любители футбола могли легко добраться до матча, назначены дополнительные пригородные поезда:



- электричка №6339 отправится со станции Краснооктябрьская в 17:14 и прибудет на Шпалопропитку в 18:27. Она остановится на платформе Мамаев Курган (нижняя) в 17:21.

- электричка №6437/6438 отправится с вокзала Волгоград-1 в 17:34 и прибудет в Волжский в 18:18. По пути он остановится на платформе Мамаев Курган (верхняя) в 17:40.



Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и планировать свои поездки. Для получения более детальной информации о расписании пригородных поездов.