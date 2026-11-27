



Злоумышленники постоянно создают и распространяют вредоносное программное обеспечение, используя различные предлоги. Эти цифровые угрозы являются частью сложных мошеннических схем, целью которых является получение контроля над пользовательскими устройствами и несанкционированный доступ к мобильным банковским приложениям и личным данным.



Как сообщает ТАСС, такие программы предназначены для скрытого управления устройствами или кражи конфиденциальных данных, включая финансовые средства, пароли, переписку, фотографии и данные банковских карт.



Эксперты выделяют три основные категории вредоносного кода, каждая из которых выполняет специфические задачи. Первая категория включает трояны, такие как CraxsRAT, которые превращают устройства в дистанционно управляемые, позволяя злоумышленникам прослушивать и наблюдать за пользователями. Эти программы могут читать текстовые сообщения, включая коды подтверждения банковских операций, а также получать доступ к истории звонков и мессенджеров. Часто они маскируются под официальные банковские приложения, государственные порталы, сервисные утилиты операторов связи или антивирусные программы. Вторая категория, NFCGate, использует технологию бесконтактной оплаты для клонирования платежных карт или перенаправления транзакций. Злоумышленники могут копировать данные карт и использовать их для совершения покупок. Третья категория, Mamont, направлена на получение доступа к финансовым приложениям и аккаунтам на маркетплейсах. Этот вирус перехватывает СМС и push-уведомления с одноразовыми кодами подтверждения, позволяя мошенникам авторизовать переводы или войти в учетные записи. Цель заражения - получение контроля над банковским счетом для кражи средств или использование аккаунта для совершения покупок в интересах злоумышленников.



Правоохранительные органы подчеркивают, что киберпреступники умело маскируют вирусы под полезные утилиты, сервисные приложения или обновления лицензионного ПО, что значительно затрудняет их обнаружение для обычных пользователей.