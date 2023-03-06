Шесть человек отравились газом в результате утечки в городе Волжском

В городе Волжском Волгоградской области шесть человек пострадали в результате утечки газа. Как сообщает ИА «Высота 102», пятеро из них – дети.

ЧП произошло на улице Луганской после полуночи. По информации экстренных служб, были эвакуированы жильцы трех подъездов в доме №5.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что пострадавшим детям от восьми до 16 лет.

– В отделение токсикологии ГКБ СМП №25 госпитализированы 6 пострадавших. Женщина 1993 г., состояние относительно удовлетворительное, дети 2006, ю2006, 2009, 2010, 2014 состояние средней степени тяжести, – прокомментировали в облздраве.