Расследования 04.03.2023 16:20
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04.03.2023 16:20
Перед судом в Волгоградской области предстанет 54-летний житель города Зеленоград Московской области за покушение на умышленное уничтожение чужого автомобиля путем поджога.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Новоаннинском районном суде, санкция статьи 167 УК РФ, по которой обвиняется мужчина, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело поступило в суд и уже назначено к рассмотрению.
По версии следствия, гражданин Кузьмин, который находился в Москве, 25 октября 2022 года получил предложение на WhatsApp совершить поджог автомобиля «Лада» за 100 тысяч рублей. Ему указали госномер машины, ее местонахождение. На данное предложение Кузьмин согласился, и сразу же выехал в город Новоаннинский для выполнения заказа.
На следующий день, 26 октября, он подошел к домовладению, где был припаркован указанный автомобиль, облил его бензином и поджег. Однако свой умысел довести до конца он не смог, так как возгорание заметил супруг женщины, которая является владелицей авто.
Кузьмин находится под стражей с 28 октября прошлого года.
В ГУ МВД России по Волгоградской области тогда сообщали, что возгорание удалось потушить при помощи огнетушителя, находящегося в багажнике транспортного средства. Приблизительная сумма ущерба, которая была нанесена машине, составила около 50 тысяч рублей. Также сообщалось, что поджигатель ранее был судим.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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