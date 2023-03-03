Избила младенца и нападала на полицию: в Волгограде задержали 26-летнюю дебоширку

Дикая история произошла накануне в доме №3 по ул. Гремячинская в Красноармейском районе Волгограда. По свидетельству очевидцев, молодая женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла на разборки в квартиру, где проживала мама двоих малолетних детей, и в ходе конфликта ударила 8-месячного младенца. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина, кроме этого, набросилась и сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

– Произошел скандал, во время которого эта женщина ударила грудного ребенка, малыша увезли в тяжелом состоянии. Приехала полиция, но она не успокаивалась, кидалась на полицейских, ругалась матом, - делятся в соцсетях потрясенные горожане.

По словам соседей, дебоширку нередко видят в пьяном угаре.

– А у нее ведь тоже двое детей, они какие-то зашуганные, всех боятся, – рассказывают волгоградцы. – Эта женщина явно опасна и для окружающих, и для своих детей.

В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что в ходе бытового конфликта пострадал ребенок, и раскрыли обстоятельства этого инцидента. Как выяснилось, учинившая разборки женщина является хозяйкой квартиры, в которой проживает 30-летняя женщина с двумя детьми.

– Установлено, что 25-летняя женщина сдает квартиру в доме №3 по ул. Гремячинской маме двоих детей – одному из них нет и года, второму всего 3 года. Днем 2 марта хозяйка квартиры пришла к 30-летней женщине и потребовала немедленно освободить жилище. В ходе конфликта она стала избивать квартиросъемщицу, которая держала на руках грудного младенца. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу №7 Волгограда, – пояснили в главке.





По прибытию наряда полиции дебоширка проявила агрессию, оскорбление и насилие по отношению к полицейским. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Ее собственные двое детей находились в это время в детском саду и были переданы родственникам мужа, уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, кроме того, женщина привлечена к административной ответственности, так как несколько дней она распивала спиртное в присутствии своих детей и не занималась их воспитанием, - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что материалы направлены в СУ СК РФ по Волгоградской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Фото: Подслушано. Волгоград. Красноармейский / VK.com