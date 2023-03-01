Происшествия

В Волгоградской области вторую неделю ищут пропавшую 14-летнюю Ларису Белову

Происшествия 01.03.2023 17:58
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01.03.2023 17:58


В Волгоградской области с 18 февраля ведутся поиски пропавшей без вести 14-летней Ларисы Беловой. Девушка, проживающая в городе Волжском, 11 дней назад вышла из дома на улице Коммунистической, и с тех пор ее месте нахождения практически ничего неизвестно. По некоторым сведениям, подростка замечали в разных торговых центрах. 

Из дома 18 февраля Лариса Белова вышла в черной куртке с капюшоном, вязаной бордовой шапке, черных брюках и белых ботинках.

Девушка невысокого роста – около 165 сантиметров. Волосы до плеч, русые. Глаза серые. Из особых примет – незначительно оттопырено правое ухо.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Ларисе Беловой, просят звонить по телефонам: 8-966-789-08-88, 8-902-389-73-49. Также можно звонить на 02 или 112. 

Добавим, в социальных сетях девушка последний раз появлялась неделю назад. С родными она на связь не выходит. При себе должна иметь паспорт. 

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