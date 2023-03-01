Происшествия 01.03.2023 14:05
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01.03.2023 14:05
Уголовное дело возбуждено в отношении бухгалтера коммунального предприятия в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для уголовного преследования послужили материалы проверки прокуратуры Жирновского района.
- Установлено, что бухгалтер коммунальной компании, имея доступ к служебным документам, а также электронно-цифровой подписи предыдущего руководителя, начисляла себе заработную плату в большем объеме за счет сокращения выплат ряду коллег. Таким способом женщине удалось получить более 65 тысяч рублей, - рассказала Черединина.
Бухгалтер подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По сведениям информагентства, подозреваемой является бухгалтер МУ «Кленовская коммунальная служба».
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