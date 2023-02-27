Видео с голой волгоградкой привлекло внимание главы СКР

Председатель СК России поручил сотрудникам волгоградского следственного управления возбудить уголовное дело после публикации видео с голой женщиной, волочащейся за машиной. Александр Бастрыкин в ближайшее время намерен заслушать доклад.

Напомним, что в социальных сетях видео, на котором абсолютно обнаженная женщина волочится за машиной, повиснув на багажнике, появилось 27 февраля. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Алийской еще в минувшую пятницу. На сегодня известно, что женщина на момент съемки данного ролика находилась в неадекватном состоянии и сегодня проходит лечение в наркодиспансере.

И, тем не менее, председатель СКР хочет услышать оценку действий волгоградца, который управлял машиной.

– Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах его расследования. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщают в пресс-службе СКР.