Волгоградцы сняли на видео волочащуюся за машиной обнаженную женщину

В социальных сетях 27 февраля появилось видео, на котором водитель Renault тащит по льду обнаженную женщину. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда в минувшую пятницу.





По информации собственного источника информагентства, видео было снято жителями улицы Алийской, расположенной на юге областного центра. На кадрах обнаженная женщина громко кричит, вцепившись в багажник иномарки, водитель транспортного средства после недолгих уговоров сесть в салон садится за руль и начинает движение. При этом женщина волочится по земле.

– Инцидент произошел еще 24 февраля во второй половине дня, – рассказал источник информагентства. – Водитель ничего с ней преступного не совершал. Женщина вцепилась в багажник по собственной воле. У нее есть, скажем так, определенные проблемы со здоровьем. На место происшествия женщине вызывали скорую помощь.

Как уточняет собеседник «Высоты 102», на улицу Алийскую выезжала бригада медиков.

– От осмотра бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия, женщина отказалась, – сообщили в облздраве.

Впрочем, позже героиню видео все-таки доставили в наркологический диспансер.

– Уже ночью сожитель вызвал повторно бригаду, – сообщают соседи волгоградки. – Увезли ее в лечебницу на улице Арсеньева.

Фото, видео: Жесть Волжский / t.me