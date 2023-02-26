В Волжском с 13 февраля разыскивают 46-летнюю женщину в синем

Происшествия 26.02.2023 09:31
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26.02.2023 09:31
Под Волгоградом разыскивают 46-летнюю женщину, которая пропала 13 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты движения «Лиза Алерт», 46-летняя Наталья Аксенова пропала в Волжском.
Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета в сине-бирюзовую куртку, синие балоневые штаны, черные ботинки.С собой у женщины была черная сумка.
Всем, кому что-то известно о местонахождении женщины, просьба звонить по телефону 89061679444.
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