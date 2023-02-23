Происшествия

В Светлом Яру дали воду после аварии на коллекторе

Происшествия 23.02.2023 13:05
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23.02.2023 13:05



В рабочем поселке Светлый Яр восстановили водоснабжение населенного пункта после крупной коммунальной аварии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, с 5 утра сегодня, 23 февраля ресурс начал поступать в систему. Работы по восстановлению аварийного участка коллектора находятся в завершающей стадии и теперь могут проводиться без отключений воды.

Напомним, 20 февраля в райцентре Волгоградской области произошло обрушение бетонного самотечного коллектора, залегающего на глубине 6-7 метров между канализационными колодцами, по которому осуществляется сброс стоков с рабочего поселка.

Перед ремонтом коллектора рабочим пришлось откачать накопившиеся стоки. Для ликвидации аварии были задействованы водолазы для установки заглушки в трубе водоотведения с последующей ее заменой.

Во время проведения работ в рабочем поселке организовали  подвоз воды. В частности, привозным ресурсом была обеспечена и районная больница.

Из-за коммунальной аварии в рабочем поселке был введен режим повышенной готовности. Так, без воды оставались более 11 тысяч жителей населенного пункта. 
По инициативе прокуратуры Волгоградской области возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,  и ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Кроме того, по факту ненадлежащего содержания системы водоотведения прокуратурой Светлоярского района в адрес администрации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что для комплексного решения вопроса с канализацией был подготовлен трехлетний проект реконструкции сетей водоотведения. Его включат в программу "Водоотведение" госпрограммы региона "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области".

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