Экология

В ЖК Волгограда отремонтируют канализацию для спасения Пахотиной балки

Экология 17.02.2023 17:58
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17.02.2023 17:58


На канализационной станции, обслуживающей микрорайон Кировского района, установят новое  оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, 18 февраля ООО «Концессии водоснабжения» выполнит комплекс работ по установке нового насоса на канализационной станции, обслуживающей потребителей ЖК «Санаторный» Кировского района. 

На период монтажа оборудования с 9.00 18 февраля до 9.00 19 февраля будет приостановлено водоснабжение ряда потребителей. 

– На период приостановки подачи ресурса ООО «Концессии водоснабжения» обеспечат подвоз воды при помощи спецтехники. График работы водовозок управляющая компания разместила на подъездах домов, – пояснили в мэрии.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о стекающих с территории ЖК «Санаторный» канализационных стоках, которые попадали сначала в Пахотину балку, а затем впадали в Волгу, отравляя на своем пути воздух и почву. 

По словам местных жителей, птицы и животные, которых раньше часто можно было увидеть в балке, покинули неблагополучную местность. А жители близлежащих домов вынуждены были дышать невыносимой вонью. 

Расследованием ситуации занялись в природоохранных ведомствах.

Ранее в администрации Волгограда поясняли, что на канализационной насосной станции было установлено оборудование, произведенное в странах Евросоюза. Однако осенью два из трех насосов немецкого производства вышли из строя. 

А оставшийся агрегат не обеспечивал функционирование КНС в полном объеме, в связи с чем в пиковые периоды потребления ресурса происходил перелив в систему ливневой канализации. 


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