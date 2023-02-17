На канализационной станции, обслуживающей микрорайон Кировского района, установят новое оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, 18 февраля ООО «Концессии водоснабжения» выполнит комплекс работ по установке нового насоса на канализационной станции, обслуживающей потребителей ЖК «Санаторный» Кировского района.

На период монтажа оборудования с 9.00 18 февраля до 9.00 19 февраля будет приостановлено водоснабжение ряда потребителей.

– На период приостановки подачи ресурса ООО «Концессии водоснабжения» обеспечат подвоз воды при помощи спецтехники. График работы водовозок управляющая компания разместила на подъездах домов, – пояснили в мэрии.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о стекающих с территории ЖК «Санаторный» канализационных стоках, которые попадали сначала в Пахотину балку, а затем впадали в Волгу, отравляя на своем пути воздух и почву.

По словам местных жителей, птицы и животные, которых раньше часто можно было увидеть в балке, покинули неблагополучную местность. А жители близлежащих домов вынуждены были дышать невыносимой вонью.

Расследованием ситуации занялись в природоохранных ведомствах.

Ранее в администрации Волгограда поясняли, что на канализационной насосной станции было установлено оборудование, произведенное в странах Евросоюза. Однако осенью два из трех насосов немецкого производства вышли из строя.

А оставшийся агрегат не обеспечивал функционирование КНС в полном объеме, в связи с чем в пиковые периоды потребления ресурса происходил перелив в систему ливневой канализации.