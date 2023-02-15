В Светлоярском районе Волгоградской области накануне в результате ДТП с участием внедорожника и двух фур погиб 22-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», стали известны подробности жуткой аварии на федеральной трассе.





— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» двигался по федеральной трасе «Р-22 подъезд к городу Элиста» со стороны Волгограда в направлении Элисты, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 61 километре автодороги при совершении обгона водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся во встречном направлении со стороны Элисты грузовым автомобилем Mercedes-Benz в составе полуприцепа.

Как уточнили в полицейском ведомстве, от удара УАЗ отбросило на полосу дороги попутного движения, где он столкнулся с двигавшимся из Волгограда грузовиком Ford в составе полуприцепа. Водитель внедорожника получил травмы несовместимые с жизнью.

Судя по кадрам оперативного видео, УАЗ просто разорвало на части. Смертельная авария произошла около 11.00.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области