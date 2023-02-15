Происшествия

Стали известны подробности ДТП со смятым внедорожником в Волгоградской области

Происшествия 15.02.2023 10:40
0
15.02.2023 10:40


В Светлоярском районе Волгоградской области накануне в результате ДТП с участием внедорожника и двух фур погиб 22-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», стали известны подробности жуткой аварии на федеральной трассе. 



— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» двигался по федеральной трасе «Р-22 подъезд к городу Элиста» со стороны Волгограда в направлении Элисты, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 61 километре автодороги  при совершении обгона водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся во встречном направлении со стороны  Элисты грузовым автомобилем Mercedes-Benz в составе полуприцепа.

Как уточнили в полицейском ведомстве, от удара УАЗ отбросило на полосу дороги попутного движения, где он столкнулся с двигавшимся из Волгограда грузовиком Ford в составе полуприцепа. Водитель внедорожника получил травмы несовместимые с жизнью.

Судя по кадрам оперативного видео, УАЗ просто разорвало на части. Смертельная авария произошла около 11.00. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.02.2023 12:20
Происшествия 14.02.2023 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 10:01
Происшествия 14.02.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 09:42
Происшествия 14.02.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 20:41
Происшествия 13.02.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 12:25
Происшествия 13.02.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:45
Происшествия 13.02.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:08
Происшествия 13.02.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:58
Происшествия 13.02.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:43
Происшествия 13.02.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:23
Происшествия 13.02.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 20:59
Происшествия 12.02.2023 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 18:04
Происшествия 12.02.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 11:56
Происшествия 12.02.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:32
Происшествия 12.02.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:22
Происшествия 12.02.2023 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Родные мобилизованного волгоградца получили потерявшуюся зарплату бойцаСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом приехавших к пенсионерам за миллионом курьеров отдали под судСмотреть фотографии
12:21
Призывы в волгоградских автобусах к танцам на барной стойке признали неприличнымиСмотреть фотографии
12:06
Четыре волгоградских гандболистки вызваны в сборную России на матч с БелоруссиейСмотреть фотографии
10:40
Стали известны подробности ДТП со смятым внедорожником в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМОСмотреть фотографии
09:32
Лечение межпозвонковой грыжи без операции в Волгограде: миф или реальность?Смотреть фотографии
09:31
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области отбуксировали военную спецтехникуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч открыток на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
21:41
Спасавший пациентов от коронавируса 33-летний врач скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
19:12
«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман АндрющенковСмотреть фотографии
18:03
Познакомился в Сети. В Волгограде 16-летнего подростка задержали после наркоквестаСмотреть фотографии
17:50
«Проиграли все суды»: в истории с жалобой в ОНФ вдовы участника СВО из Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
17:30
52% волгоградцев планируют формировать сбережения в 2023 годуСмотреть фотографии
17:04
«Мать его не отпускала»: в Волгоградской области похоронят 44-летнего бойца «Вагнера» Александра ШожемскогоСмотреть фотографии
16:37
Плата за ЖКУ в Волгоградской области с 1 марта изменится из-за новых методов расчетовСмотреть фотографии
15:58
Почти 20 лет на двоих получили волгоградцы за угон и аферу с арендованным автоСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 52-летнего растлителя детей приговорили к 4 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфонаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд отменил условный приговор бывшему оперу за взяткуСмотреть фотографии
13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
 