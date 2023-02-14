Происшествия

Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварии

Происшествия 14.02.2023 12:20
0
14.02.2023 12:20

В Волгоградской области следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России, на 62-м километре трассы «Волгоград-Элиста» утром 14 февраля внедорожник разорвало в ДТП с двумя грузовиками. 



– По предварительным данным, в 10.30 в районе поселка Приволжский произошло столкновение автомобиля «УАЗ Патриот» и двух грузовых автомобилей, – сообщили в главке полиции. – В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 22-летняя водитель внедорожника. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи главка МВД России. Полицейским предстоит установить все обстоятельства аварии. 


По сведениям очевидцев, внедорожник врезался сначала в один грузовик, после чего его вынесло под другой большегруз. В ДТП «УАЗ» разорвало на части.  


Напомним, утром 14 февраля ГУ МВД России по Волгоградской области обратилось к водителям с призывом проявлять особую бдительность на магистралях в связи с осложнением погодных условий. Из-за снегопада и скачков температуры воздуха в отдельных районах может наблюдаться гололедица. Осадки осложняют видимость. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.02.2023 10:01
Происшествия 14.02.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 09:42
Происшествия 14.02.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 20:41
Происшествия 13.02.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 12:25
Происшествия 13.02.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:45
Происшествия 13.02.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:08
Происшествия 13.02.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:58
Происшествия 13.02.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:43
Происшествия 13.02.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 10:23
Происшествия 13.02.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 20:59
Происшествия 12.02.2023 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 18:04
Происшествия 12.02.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 11:56
Происшествия 12.02.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:32
Происшествия 12.02.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2023 10:22
Происшествия 12.02.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2023 10:31
Происшествия 11.02.2023 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКРСмотреть фотографии
11:57
Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраляСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снегаСмотреть фотографии
11:31
Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей КалмыковСмотреть фотографии
10:43
«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очередиСмотреть фотографии
10:01
В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:55
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы перестали болеть гриппом А и ВСмотреть фотографии
21:51
Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее времяСмотреть фотографии
21:13
В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области в палатке нашли тело ростовчанинаСмотреть фотографии
20:11
В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурораСмотреть фотографии
19:36
«Он уже на свободе»: осужденный директор «Гринлайт» Фирсов дал показания по делу Калонкина в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Через Белое море – на Волгоград: сильные снегопады принесет в регион «ныряющий циклон»Смотреть фотографии
19:11
«Мы все в долгах»: жителям двухэтажки в Волгограде насчитали по 9 тысяч за теплоСмотреть фотографии
18:15
Вдова участника СВО из Волгограда в прямом эфире обратилась с жалобой в ОНФСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области выдвиженец ЕР заткнул за пояс либерал-демократаСмотреть фотографии
16:47
Труп мужчины обнаружен в квартире на ул. Депутатской в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области туристам запретили стоять на УшахСмотреть фотографии
15:42
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подпискуСмотреть фотографии
15:35
Подполковник полиции из Волгограда награжден за мужество, проявленное в зоне СВОСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»Смотреть фотографии
15:23
Нападавший на бабушек серийный грабитель задержан в ВолгоградеСмотреть фотографии
 