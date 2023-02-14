В Волгоградской области следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России, на 62-м километре трассы «Волгоград-Элиста» утром 14 февраля внедорожник разорвало в ДТП с двумя грузовиками.





– По предварительным данным, в 10.30 в районе поселка Приволжский произошло столкновение автомобиля «УАЗ Патриот» и двух грузовых автомобилей, – сообщили в главке полиции. – В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 22-летняя водитель внедорожника.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи главка МВД России. Полицейским предстоит установить все обстоятельства аварии.





По сведениям очевидцев, внедорожник врезался сначала в один грузовик, после чего его вынесло под другой большегруз. В ДТП «УАЗ» разорвало на части.





Напомним, утром 14 февраля ГУ МВД России по Волгоградской области обратилось к водителям с призывом проявлять особую бдительность на магистралях в связи с осложнением погодных условий. Из-за снегопада и скачков температуры воздуха в отдельных районах может наблюдаться гололедица. Осадки осложняют видимость.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области