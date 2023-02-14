Расследования

Почти 20 лет на двоих получили волгоградцы за угон и аферу с арендованным авто

Расследования 14.02.2023 15:58
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14.02.2023 15:58



К 11,5 и 8 годам лишения свободы приговорены двое жителей Волгограда за покушение на мошенничество и кражу в особо крупном размере. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по приговору Ворошиловского районного суда мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела решили провернуть мошенническую схему весной 2019 года. Они купили автомобиль иностранного производства, поставили его на учет, застраховали, а потом перегнали в Таджикистан, где продали. 
Чтобы получить страховку, они взяли в прокате автомобиль аналогичной марки и цвета и установили на него дубликаты госномеров от ранее проданного авто. Для правдоподобности один из мужчин некоторое время ездил на этом автомобиле по Москве, чтобы его зафиксировали камеры видеонаблюдения. В финале своего плана аферист оставил иномарку на стоянке, откуда ее якобы похитил его сообщник. После этого они обратились в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков по КАСКО на сумму порядка 2,5 миллиона рублей. Однако они не смогли довести свой умысел до конца, так как их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники летом 2019 года угнали внедорожник иностранного производства стоимостью более 4 миллионов рублей. Позже эту машину нашли в одном из гаражей и вернули владельцу.
Вину подсудимые не признали.
Ранее судимый фигурант уголовного дела получил 11,5 лет колонии со штрафом 100 тысяч рублей, а его сообщник - 8 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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