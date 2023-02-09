Землю у ж/д станции «Котлубань» под Волгоградом залили нефтеотходами









Крупное загрязнение почвы нефтепродуктами выявлено вблизи железнодорожной станции «Котлубань» в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, факт загрязнения земельного участка, прилегающего к железнодорожным путям, выявлен инспекторами управления совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры.













- Установлен факт загрязнения почвы отходами битума нефтяного и отходами от сноса и разборки зданий, - сообщили в управлении.

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы почвы и отходов, установили площадь загрязнения, которая составила 2100 кв.м. Лабораторные исследования показали, что содержание в почве нефтепродуктов превышено в 5 раз.













В ходе проверки установлены нарушения природоохранного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного статьей 254 УК РФ (Порча земли).

Лицо, нанесшее вред почве, пока не установлено. Этим занимается транспортная прокуратура. Сумма вреда, рассчитанная в соответствии с утвержденной методикой, превышает 7 миллионов рублей.

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям