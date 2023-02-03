СК: в Волгограде задержан находившийся в бегах предполагаемый убийца

В Волгограде сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве приятеля. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, мужчина ударился в бега после совершенного преступления, однако был задержан накануне оперативниками.

– По данным следствия, 1 февраля 58-летний мужчина отдыхал в одной компании с 35-летним приятелем в одном из домов по улице Героев Малой Земли. Вечером потерпевший и подозреваемый отправились в магазин, однако по пути между возник конфликт, в ходе которого 35-летний житель Волгограда несколько раз ударил в лицо знакомого, а также по голове. В результате последний скончался на месте происшествия, – сообщила Дарья Буянова.

Поняв, что произошло непоправимое, 35-летний волгоградец скрылся с места происшествия. Задержать его удалось на следующий день после расправы – 2 февраля.

– Следственным отделом по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщают в следственном управлении. – В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс неотложных следственных действий.