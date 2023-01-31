Не всем желающим записаться на консультацию к онкологам в рамках Дня открытых дверей, приуроченного к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, удалось это сделать. В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители региона, которые не смогли дозвониться по указанным телефонам.

Так, жительница Калача-на-Дону Антонина Михайловна рассказала корреспонденту ИА «Высота 102», что телефон поликлиники Калачевской ЦРБ, по которому предлагалось записаться, не отвечает..

— Я набирала 3-41-36, но трубку там полдня никто не берет, — пожаловалась пенсионерка.

Людмила из Волжского, позвонив по телефону поликлиники городской клинической больницы №3, хотя и получила ответную реакцию, но оказалась недовольной.

— Мне сказали, что никаких обследований проводить в поликлинике не будут, можно будет только поговорить с онкологом, но толку от этого? Я думала, можно будет сдать анализы и другое, — поделилась волжанка.

Но больше всего жалоб в редакцию ИА «Высота 102» поступило из Красноармейского района, жителям которого предлагалось записаться в больницу № 15 по ул. Андижанской, 1а по телефону 32-52-60.

— Этот телефон вообще не действующий, он не в сети, — возмущались жители Красноармейского района.

В облкомздраве, куда корреспондент ИА «Высота 102» обратился за разъяснениями, назвали дополнительный номер для записи в Калаче-на-Дону — 8 937-568-13-15.

— Телефонный номер ЦОАП в Красноармейском районе — 67-17-56. Однако в рамках акции Дня открытых дверей здесь готовы принять всех пациентов, обратившихся без записи, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Проблем с записью в рамках акции в Волжском также, как заверили в облкомздраве, нет. Так, для оформления в ЦАОП больницы имени Фишера в Волжском необходимо обратиться по указанному номеру — в лечебном учреждении увеличено количество регистраторов для приема звонков. В эту больницу для прохождения обследования записались уже порядка 60 человек.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проведении 3 и 4 февраля в 13 медучреждениях региона Дня открытых дверей.

Так, 3 февраля с 10 до 15 часов откроет свои двери центр амбулаторной онкопомощи на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1. Пациентов будут принимать онкологи и нейрохирург. После консультации специалистов при необходимости пациенты будут направлены на дополнительное обследование.

Также 4 февраля ЦАОП Волгограда, Волжского и районов области будут принимать пациентов с 9 до 15 часов. Прием осуществляется по предварительной записи, поясняли в облкомздраве.