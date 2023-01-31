Здравоохранение

Жителей Волгоградской области проверят на онкологию 3 и 4 февраля

Здравоохранение 31.01.2023 07:56
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31.01.2023 07:56



3-4 февраля в 13 медучреждениях региона состоится День открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 

3 февраля с 10 до 15 часов откроет свои двери центр амбулаторной онкопомощи на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1. Пациентов будут принимать онкологи и нейрохирург. После консультации 
специалистов при необходимости пациенты будут направлены на дополнительное обследование.

Также 4 февраля ЦАОПы Волгограда, Волжского и районов области будут принимать пациентов с 9 до 15 часов. Прием осуществляется по предварительной записи.

 График работы и телефоны для записи пациентов:

 3 февраля с 10.00 до 15.00

  ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»

(адрес: Волгоград ул.Ангарская, д. 13, тел: 8 (8442) 33-83-39).

  4 февраля с 9.00 до 15.00 —

  ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»

(адрес: Волгоград, ул. Андижанская, д. 1А, тел.: 8 (8442) 32-52-60 ГУЗ);

  «Клиническая поликлиника № 1»

(адрес: Волгоград, ул. Ополченская, д. 8, тел.: 8 (8442) 20-05-03);

  ГУЗ «Поликлиника № 2»

(адрес: Волгоград, ул. Кузнецова, д. 29а, тел.: 8 (8442) 73-12-30, 8-902-650-92-89);

  ГУЗ «Клиническая поликлиника № 4»

(адрес: Волгоград, ул. Елецкая, д. 9, тел.: 8 (8442) 20-09-01);

  ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»

(адрес: Волгоград, ул. имени Константина Симонова, д. 21, тел.: 8 (8442) 31-76-76);

  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера»

(адрес: Волжский пр. Ленина, д. 137, тел.: 8 (8443) 27-17-31);

  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

(адрес: Волжский, ул. Советская 1, тел.: 8 (960) 881-71-24);

  ГБУЗ «Калачевская центральная районная больница»,

(адрес: Калач-на-Дону, ул. Маяковского, 27, тел.: 8 (84472) 3-41-36);

  ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»

(адрес: Михайловка, ул. Некрасова, д. 1Б, тел.: 8 (84463) 2-36-71);

  ГБУЗ «Палласовская центральная районная больница»

(адрес: Палласовка, ул. Победы, 9, тел.: 8-937-092-93-64);

  ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова»

(адрес: Урюпинск, ул. Весенняя , д. 2, тел.: 8 (84442) 3-13-00);

 ГБУЗ «Центральная городская больница г. Камышина»

(адрес: Камышин, ул. Терешковой, д. 3, тел.: 8 (84457) 3-70-30).

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